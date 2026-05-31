Alfonso, el alma máter del primer documental de fauna salvaje en tiempo real: "Es único en el mundo"

La naturaleza no entiende de guiones, pausas publicitarias ni sofisticadas salas de montaje. Es bella, cruda, salvaje e imprevisible por definición. Hasta ahora, la única forma que tenía el ser humano de asomarse a los secretos más íntimos de la fauna salvaje era a través de la mirada paciente y la perspectiva de un equipo de filmación tradicional, capaz de pasar largos meses escondido en un hide o puesto de camuflaje para lograr apenas unos minutos de metraje editado y musicalizado con posterioridad.

Esa concepción lineal del entretenimiento y la divulgación ambiental acaba de saltar por los aires desde Ávila gracias a Directo Natura, una iniciativa netamente española que ha estrenado el primer documental de fauna salvaje en tiempo real del mundo, emitiendo de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año de manera totalmente gratuita a través de su canal de YouTube.

El alma máter de este despliegue tecnológico, técnico y conservacionista es Alfonso García, un abulense convencido de que la forma de narrar la vida silvestre requería un cambio absoluto de paradigma en la era digital.

Gigantes de la comunicación como National Geographic o la BBC han realizado aproximaciones similares en el pasado, pero siempre acotadas a emisiones puntuales de una hora o un mes de duración.

Sostener una ventana abierta a la biodiversidad durante todo un año de manera ininterrumpida es un hito sin precedentes en la historia de la televisión y el streaming internacional.

"Es la primera vez que se hace en el mundo. Nosotros creemos que en el mundo una realización de fauna salvaje en tiempo real durante las 24 horas, los 365 días del año. Ha habido otras otras pruebas que lo han hecho durante una pequeña temporada o durante una hora, admite.

Alfonso García del Dedo instalando una de las cámaras de los halcones peregrinos en el Museo de América de Madrid. Cedida.

"National Geographic ha hecho programas durante una hora haciendo esto y la BBC lo hace durante un mes o una cosa así, pero durante los 365 días del año. Es la primera vez que se hace una realización así", explica Alfonso García con la satisfacción del objetivo cumplido.

La propuesta se sostiene sobre los hombros de la mayor red de cámaras de naturaleza de alta calidad de Europa, un intrincado entramado que soluciona el principal problema de las emisiones fijas tradicionales: los tiempos muertos.

"Esta es la idea principal desde que nació el proyecto. O sea, lo primero es crear una red suficientemente amplia de cámaras en espacios naturales. Y cuando ya tenemos las suficientes cámaras, las cámaras están incrementando continuamente, pero cuando ya hay las suficientes", admite.

El experto además apunta que "el problema de ver las cámaras en directo es son los espacios muertos. Esto es naturaleza sin guion. Aquí lo mismo podemos tener una escena de alta intensidad en dos segundos y estar 12 horas sin que pase absolutamente nada. Entonces esos tiempos muertos los eliminamos con la realización en tiempo real".

Para obrar este milagro visual, el equipo de Directo Natura ha tenido que desarrollar su propio cerebro digital de manera íntegra, programando servidores y entrenando librerías específicas de inteligencia artificial. Este software avanzado analiza de forma simultánea los flujos de vídeo de toda la red.

"Nosotros tenemos una red de cámaras en toda España. Y la inteligencia artificial está analizando en tiempo real todas las cámaras cuando detecta una especie. Depende de la importancia que nosotros le hayamos dado a esa especie. La coloca en la emisión en tiempo real. Es totalmente transparente para el usuario. Entonces es como si estuviese viendo un documental, pero todo lo que está sucediendo es en tiempo real", relata García.

El algoritmo funciona de tal modo que da prioridad a los grandes hitos zoológicos.

"Seleccionando las las especies con una prioridad asignada. Por ejemplo, es más importante ver el lince que ver, por ejemplo, una red o un ave de jardín. Entonces, teniendo estas premisas, la inteligencia artificial es capaz de hacer automáticamente esta realización seleccionando en tiempo real las mejores escenas de entre todas las cámaras que tenemos para mostrarla en esta emisión en YouTube del documental en tiempo real de naturaleza salvaje", añade.

Aves filmadas por las cámaras de Directo Natura. Directo Natura. Meta.

En este descomunal despliegue, la comunidad de Castilla y León se posiciona como uno de los grandes platós naturales y el corazón geográfico del proyecto, aportando algunos de los enclaves y las microhistorias de supervivencia más apasionantes que devoran los internautas.

En la localidad vallisoletana de Peñafiel, un nido de cigüeñas monitorizado en directo se ha convertido en el gran centro de atención social tras el rescate viral de un pollo que había quedado atrapado por una cuerda.

Como recuerda García, "tenemos un nido de cigüeña, de Peñafiel que tiene un pollo. Un pollo que ha sido rescatado el otro día. Bueno, también se hizo viral en todos los audios.

En varias cadenas de televisión y en multitud de periódicos. El rescate que hicieron los bomberos al al pollo este que estaba enredado en una cuerda. Y bueno, gracias a esa intervención que hoy la estamos siguiendo en directo, pues el pollo ha conseguido seguir adelante".

Mientras tanto, en los cielos de la provincia de Ávila, la tecnología propia de este equipo capta la eclosión de un huevo de cernícalo en un emplazamiento del todo singular, pues rompe los esquemas habituales de la especie al ocupar "un nido del año pasado que hicieron las urracas", lo que permite observar la cría en una estructura abierta y natural en lugar de las tradicionales cajas nido artificiales.

En la misma provincia abulense, el espectador es testigo directo de la crudeza del ciclo de la vida sin paños calientes. Las cámaras registraron hace escasos días la depredación en un nido de estorninos negros oculto en el tronco de un alcornoque.

"Hace escasamente diez minutos una corneja se ha llevado uno de los pollos del nido de estorninos, afirma Alfonso en el momento de la entrevista.

"Este nido está en un tronco de alcornoque y bueno, tenía seis pollos y ya solo quedan dos. O sea, parece que lo ha localizado y está alimentando a sus pollos a base de. De los pollos del estornino", narra García con la objetividad del naturalista.

La riqueza de esta red de monitorización continua se extiende por rincones icónicos de la geografía autonómica, como las Lagunas del Oso en Ávila o la Laguna de Boada en Palencia.

En estos humedales, los dispositivos llevan instalados hasta siete años integrados plenamente en el entorno, lo que garantiza que no exista ningún tipo de afección antrópica.

"Si tú grabas un documental, el hecho de llevar ahí un cámara, el equipo de filmación, eso puede alterar la naturaleza. Pero este tipo de cámaras llevan años, años instaladas en esas posiciones, con lo cual no se produce ninguna alteración ósea, absolutamente ninguna", defiende Alfonso García contra las críticas.

El comportamiento de las especies demuestra que los aparatos se han convertido en un elemento inerte más del paisaje, similar a una roca o una rama muerta.

"Las cámaras están en sitios totalmente inhóspitos. Por ejemplo, tenemos ahora la Laguna de Boada o en Las Lagunas del Oso, cámaras que las de la Laguna de los siete años, siete años en el centro de la Laguna. O sea, es prácticamente una piedra más de las que se encuentra en la Laguna y no se ven las especies que se edifican", argumenta.

Esa confianza absoluta del mundo salvaje hacia el ojo digital de Directo Natura permite captar hitos biológicos formidables. El caso más paradigmático es el del lince ibérico, cuyas cámaras registran estampas que rozan lo imposible.

"En la cámara del lince, La hembra que viene a cazar. La hembra se llama Los linces o es totalmente libres. O sea, son 100% libres y van ahí cuando les apetezca y cuando quieren. Lo que digo es que requiere mucha confianza del lince es que se ponga a comer directamente al lado de la cámara.

Lo normal suele ser que caza y luego se lleva la presa y se la come donde quiera. Bueno, pues ya tenemos más de cinco ocasiones en el último mes que se pone a comerla directamente en la cámara a diez 20 metros", apunta con fascinación.

Cámara inteligente de Directo Natura.

Las lentes utilizadas disponen de un zoom de tanta precisión que permiten avistar avutardas en mitad del celo a más de dos kilómetros de distancia.

Además, la capacidad técnica del equipo les ha llevado a conseguir hitos internacionales con cámaras robotizadas en grandes cantiles como los de Monfragüe.

"Solo con esta cámara se pueden ver. Ahora mismo estamos viendo más de 14 nidos, pero podemos ver más de 20 nidos con solo una cámara. La cámara está robotizada, se mueve automáticamente. Depende también de las condiciones climatológicas", recalca García.

Permitiendo observar desde el salón de casa nidos de cigüeña negra o buitre leonado sin causar la más mínima interferencia en sus ciclos reproductivos.

Incluso el medio acuático ha sido conquistado por el proyecto abulense, que opera la que probablemente sea la primera lente subacuática de Europa en transmitir de forma continua en una charca natural, sorteando la enorme dificultad que implica la acumulación de algas y sedimentos.

"Esta cámara sí requiere mantenimiento, hay que limpiarla por lo menos cada 15 días. Pero bueno, nunca es emergida, O sea, se limpia también estando sumergida", explica Alfonso García sobre el minucioso protocolo para observar cómo pescan las culebras de agua en tiempo real.

Con un catálogo que roza las ochenta cámaras operativas y el firme objetivo de superar el centenar al cierre del año, Directo Natura trasciende el mero entretenimiento y se consolida como una herramienta educativa y científica de primer orden para investigadores, universidades y colegios.

Emisiones en directo con realización inteligente. Directo Natura. Meta.

Las próximas actualizaciones del sistema incluirán la rotulación interactiva en el propio 'streaming', imprimiendo de forma automática los nombres de las especies que la inteligencia artificial va identificando en directo.

Alfonso García defiende con orgullo que esta revolución de los documentales del siglo XXI haya nacido en España de forma independiente:

"Insisto, único en el mundo. O sea, parece que hacer una cosa así en España puede ser difícil. Si lo hiciese National Geographic o la BBC, pues aparecería en todas partes documentales del mundo, así como los documentales del siglo 21 de naturaleza son en directo. Bueno, pues los hacemos en España".

El campo, los nidos y las lagunas de Castilla y León ya están conectados al mundo exterior, demostrando que la mejor tecnología audiovisual puede ser también la más respetuosa con la vida salvaje.