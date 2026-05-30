El pueblo ideal para comer unas patatas revolconas de lujo y recorrer a pie: monumentos históricos y piscinas naturales

Aunque la costa acapara gran parte de las miradas en el periodo estival, hay zonas de interior que también tienen su público. Oasis de paz, alejados de las masificaciones, que son el destino predilecto para quienes buscan más una desconexión total.

Y en este sector del turismo de interior tiene mucho que decir Castilla y León. La Comunidad, la más extensa de España, ofrece múltiples rincones para estas escapadas, principalmente rurales, que también cumplen con un factor clave para este verano, puntos para refrescarse.

Uno de los que destaca es Mombeltrán (Ávila), un destino que combina gastronomía, patrimonio y naturaleza, con varias zonas de baño con playas fluviales. Es uno de los puntos por excelencia para comer algunas de las mejores patatas revolconas, un plato que caracteriza a toda la provincia.

Imagen del Castillo de los Duques de Alburquerque de Mombeltrán. Ayto Mombeltrán

Un recorrido a pie por la localidad nos ofrece estampas como sus casas blasonadas y un imponente patrimonio medieval y renacentista que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) o Monumento Histórico-Artístico, dependiendo de la fecha de su reconocimiento.

Considerado una de las joyas de la Sierra de Gredos, Mombeltrán cuenta con rincones ideales para huir del calor con aguas cristalinas y frecas.

Una de las más famosas son las Playas Blancas. Esta es la zona de baño natural por excelencia del municipio. Su nombre popular es El Playón y está ubicada en el río Ramacastañas, a las fueras de la localidad.

Pozas cristalinas, orillas de arena granítica, sombras y una zona de merenderos. Además, todo el área se enclava dentro de la Sierra de Gredos, lo que le impregna una belleza natural superior entre chopos y pinos.

La oferta acuática se amplía con otras zonas, como la piscina natural del río Vita. Las características climatológicas de Mombeltrán, con abundantes precipitaciones en forma de lluvia o nieve, hacen que todo el área sea una especie de islote de humedad en pleno centro de la España más seca.

Todo ello provoca que el máximo esplendor de estas zonas naturales sea en verano, con caudales cuantiosos y aguas refrescantes para combatir el acuciante calor castellano.

Patatas revolconas

Aunque de amplia gastronomía, si algo caracteriza a Mombeltrán y toda la zona del Valle del Tiétar son las patatas revolconas, también conocidas como menéas.

Un puré de patatas cremoso que se aromatiza con ajo y pimentón, si es de la Vera mejor, junto con un punto crujiente que aportan los torreznos o la panceta.

No hay ubicación mejor para disfrutar de este plato, entre los favoritos en las tradicionales ferias gastronómicas, que en lo que se considera el kilómetro 0 de su origen.

Patrimonio

A la gastronomía y naturaleza, la localidad abulense suma una imponente riqueza patrimonial. Aquí destacan los BIC y los monumentos históricos artísticos.

Entre los más destacados está el Castillo de los Duques de Alburquerque. Con origen en el siglo XV, goza de protección desde 1949. Fue ordenado por Beltrán de la Cueva y encargado al arquitecto Juan Guas.

Otra de sus joyas es la iglesia parroquial de San Juan Bautista. El templo fue construido entre los siglos XIV y XV, en un estilo gótico y con categoría BIC desde 1982. Su retablo mayor es de estilo churrigueresco producido en el siglo XVIII.

No tan imponente, pero con una enorme carga histórica, también destaca la Cruz del Rollo, del siglo XIV, que representa la justicia en la villa medieval que se instaló a partir de lograr el título de villazgo en 1393.

Hospital de peregrinos de San Andrés, en Mombeltrán (Ávila). Ayto Mombeltrán

El Hospital de peregrinos de San Andrés, las casas blasonadas, un compendio de yacimientos arqueológicos de antiguos poblados vetones y visigodos o el propio casco antiguo de la localidad son otros de sus atractivos para disfrutar en una jornada veraniega que combina gastronomía, patrimonio y naturaleza.