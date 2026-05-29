El refugio de Gonzalo de Castro: un pueblo con un castillo del siglo XV y con impresionantes piscinas naturales

El actor Gonzalo de Castro, durante la representación de 'Idiota'/ tetrokamikaze.com

Vivimos en un mundo cada vez más acelerado. Casi no sabemos el día en el que estamos. Por eso, encontrar un lugar donde desconectar del ruido cotidiano se ha convertido en una necesidad más que en un lujo.

Los pueblos de interior de Castilla y León, especialmente aquellos rodeados de patrimonio histórico y naturaleza, se han convertido en el mejor reclamo. Los famosos lo saben y por eso son muchos los que buscan sus refugios.

Por este motivo, esta Comunidad destaca como una de las regiones más atractivas de España para el turismo rural y la desconexión. Y no, no lo decimos por la falta de cobertura en algunas zonas.

Uno de los ejemplos más llamativos es el del actor Gonzalo de Castro, conocido por su participación en series tan populares como Siete vidas o Doctor Mateo. Seguro que su cara te suena y mucho, ¿verdad?

El intérprete ha encontrado su refugio personal en un enclave privilegiado de la provincia de Ávila: Arenas de San Pedro

Hablamos de una villa histórica situada en pleno corazón de la Sierra de Gredos, todo un lujo.

Alma medieval y naturaleza viva

Arenas de San Pedro es una villa con siglos de historia, que recibió el título de villa en 1393 durante el reinado de Enrique III de Castilla.

Su pasado medieval sigue muy presente en sus calles, sus monumentos y su impresionante patrimonio arquitectónico. Y eso es toda una gozada.

Ubicada en el sur de la Sierra de Gredos, esta localidad está rodeada de un entorno natural único, donde el agua y la vegetación son protagonistas.

Ríos como el Arbillas, el Arenal o el Pelayo atraviesan el término municipal, creando paisajes de gran belleza que han convertido a la zona en un destino perfecto para el turismo rural y de naturaleza.

Además, el municipio forma parte de un entorno protegido, lo que garantiza la conservación de sus paisajes y su biodiversidad.

No es casualidad que cada vez más visitantes, incluidos rostros conocidos del panorama nacional, elijan este rincón como lugar de descanso y desconexión. Y entre ellos, otros famosos.

El patrimonio histórico

Uno de los grandes tesoros de Arenas de San Pedro es su patrimonio histórico.

Entre sus monumentos más destacados se encuentra el imponente Castillo del Condestable Dávalos, también conocido como el “Castillo de la Triste Condesa”.

Esta fortaleza gótica, construida entre los siglos XIV y XV, es uno de los símbolos más importantes del municipio.

El castillo fue levantado entre 1393 y 1423 por orden del condestable Ruiz López Dávalos y más tarde pasó a manos de figuras históricas relevantes.

Su torre del homenaje, restaurada en la actualidad, alberga un museo y espacios culturales que lo han convertido en un punto de referencia turístico.

Junto a él, destaca también el Palacio de la Mosquera, una construcción vinculada al infante Luis de Borbón, así como el convento de San Pedro de Alcántara.

Naturaleza en estado puro

Pero si algo define realmente el encanto de Arenas de San Pedro es su entorno natural.

Uno de los lugares más visitados es el conjunto de las Cuevas del Águila, situadas a pocos kilómetros del núcleo urbano.

Estas cuevas destacan por sus impresionantes formaciones geológicas y su temperatura constante durante todo el año, lo que las convierte en una experiencia única para el visitante.

Pero si hay un plan estrella en verano, son las famosas piscinas naturales de la zona. Y más ahora que, como este fin de semana, Lorenzo pega de lo lindo.

Las Piscinas naturales del río Arenal ofrecen zonas de baño rodeadas de vegetación, áreas de recreo y un entorno perfecto para relajarse en plena naturaleza.

A ello se suman otras zonas de baño como las del río Pelayo o el Arbillas, que refuerzan la identidad del municipio como destino de agua y montaña.

El refugio perfecto

No es difícil entender por qué figuras como Gonzalo de Castro han elegido este enclave como refugio personal.

Arenas de San Pedro combina historia, cultura y naturaleza en un mismo espacio, ofreciendo un estilo de vida tranquilo pero lleno de posibilidades.

Lejos del turismo masificado ahora tan de moda en algunas ciudades, este rincón de la Sierra de Gredos se mantiene como un secreto a voces que cada vez conquista a más viajeros.