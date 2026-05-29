"Marlaska no es capaz de dar la cara": Jupol estalla tras la espantada del ministro en la jura de la Policía en Ávila

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de jura o promesa de la XXXVII promoción de la Escala Ejecutiva de la Policía Nacional. Rmestudios. ICAL.

El sindicato Jupol, la voz mayoritaria dentro de la Policía Nacional, no se ha guardado nada y ha calificado de auténtico "escándalo" y de un desprecio sin precedentes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya decidido dar la espantada en la jura de cargo de la XL Promoción de la Escala Básica.

Para los representantes de los agentes, que el máximo responsable de la seguridad en España no se haya dignado a pisar la Escuela Nacional de Policía de Ávila en uno de los días más importantes en la vida de miles de nuevos policías es la prueba clara de que "se está escondiendo" para evitar que le saquen los colores.

Desde el sindicato insisten en que es una tomadura de pelo muy seria que el jefe político del cuerpo se lave las manos y decida mirar para otro lado en vez de cumplir con sus obligaciones institucionales.

Según Jupol, todo apunta a que Marlaska ha preferido esquivar el malestar generalizado que genera su gestión antes que enfrentarse a los profesionales del cuerpo.

El sindicato ha recordado el precedente de hace unos meses en Baeza (Jaén), donde el ministro recibió un sonoro abucheo durante un acto de la Guardia Civil en pleno clima de indignación tras el asesinato en acto de servicio de dos agentes en Barbate.

La organización describe la etapa de Marlaska al frente de Interior como una gestión caracterizada por los incumplimientos y una «absoluta desconexión» de la realidad de las calles.

En palabras de Jupol, que el ministro no sea capaz de mirar a los ojos a los policías evidencia que ha perdido por completo la confianza de un colectivo que lleva años reclamando el fin de la discriminación salarial y mejoras sociolaborales básicas.

En claro contraste con la espantada del ministro, Jupol ha querido agradecer públicamente el compromiso de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, quien ha asumido la responsabilidad de presidir el acto y dar la cara ante los miles de nuevos policías y sus familias.

El sindicato ha destacado que, desde su llegada al cargo, Calvo ha mostrado una actitud mucho más receptiva al diálogo que su superior, ejemplificado en el reciente impulso a la Mesa Técnica para regular la jubilación anticipada de policías nacionales y guardias civiles, una demanda histórica que llevaba demasiado tiempo guardada en un cajón.