El refugio secreto de Broncano: un pueblo con un gran palacio renacentista del siglo XVI y calzada romana

El nombre de David Broncano lleva años ligado a la televisión, al humor y a la polémica. Su contrato con RTVE fue sonado.

El presentador criado en Jaén y convertido en uno de los rostros más populares de la televisión española, ha construido buena parte de su carrera desde Madrid.

Sin embargo, lejos de los focos, el cómico ha encontrado su auténtico refugio en plena naturaleza, junto a su pareja, la actriz Silvia Alonso, que por cierto, también es de Salamanca.

Aunque ambos residen habitualmente en la capital por motivos profesionales, lo cierto es que cada vez pasan más tiempo en un pequeño municipio de la provincia de Ávila donde disfrutan de tranquilidad, privacidad y desconexión absoluta: Cebreros.

La pareja ha apostado por una exclusiva vivienda situada en la urbanización Calas de Guisando, junto al Pantano de San Juan.

Se trata de una de las zonas más privilegiadas del entorno. Allí cuentan con una impresionante propiedad rodeada de naturaleza y alejada del ruido mediático.

La casa dispone de más de 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y se levanta sobre una parcela privada de unos 4.500 metros cuadrados.

Además, colinda con otra vivienda y un solar adquiridos previamente por la pareja en 2024, ampliando así su espacio y privacidad.

La finca cuenta con jardín, piscina, zona de barbacoa, amplias estancias y vistas privilegiadas.

Un entorno pensado para descansar lejos de cámaras y eventos públicos, algo especialmente valioso para dos rostros muy conocidos de la televisión y el cine español.

Cebreros es una localidad con una enorme riqueza histórica, cultural y patrimonial. Actualmente cuenta con alrededor de 3.345 habitantes y está considerada una de las localidades más singulares del sur de Ávila.

Un poco de historia. Aunque no existe una confirmación definitiva, numerosos restos arqueológicos apuntan a que esta zona estuvo habitada por pueblos celtas y vetones. Posteriormente, también dejó huella el Imperio romano.

Uno de los vestigios más importantes es su antigua calzada romana, de la que todavía se conserva un pequeño tramo.

Formaba parte de la vía suroriental y conectaba diferentes territorios estratégicos de la península. Además, esta vía fue reutilizada siglos después por la Mesta y pasó a integrarse en la Cañada Real Leonesa Oriental.

El impresionante Palacio de El Quexigal

Uno de los grandes tesoros monumentales del municipio es el Palacio de El Quexigal, una construcción renacentista diseñada por el arquitecto Juan de Herrera entre 1577 y 1593.

Este histórico enclave tuvo relación directa con la monarquía española y llegó a ser frecuentado por reyes como Alfonso XI, Felipe II, Felipe IV, Carlos II y Carlos IV.

Su función original estaba vinculada al abastecimiento del Monasterio de El Escorial, además de servir como lugar de descanso y caza.

Durante siglos también acogió instalaciones para la fundición de vidrio impulsadas por Felipe II y dependencias religiosas vinculadas a los jerónimos.

En 1956 sufrió un grave incendio que destruyó parte de sus obras de arte, aunque posteriormente fue declarado Bien de Interés Cultural.

El pueblo de Ávila que tuvo una estación de la NASA

Uno de los aspectos más sorprendentes de Cebreros es su vínculo con la exploración espacial.

En la localidad se instaló una estación de seguimiento de satélites utilizada inicialmente por la NASA a partir de 1965.

Desde allí se realizó parte del seguimiento de las misiones del Programa Apolo, el histórico proyecto estadounidense que consiguió llevar al ser humano a la Luna en 1969.

La estación también participó en misiones espaciales dirigidas a Marte y Venus y permaneció operativa hasta 1983.

Décadas después, el enclave recuperó protagonismo con la inauguración en 2005 de una estación de seguimiento de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Pero no podemos irnos sin hablar de sus vinos. Si por algo también destaca Cebreros es por sus caldos.

La localidad obtuvo en 2017 la Denominación de Origen Protegida Cebreros, un reconocimiento que consolidó el prestigio de sus bodegas y viñedos.

Entre las firmas más conocidas destacan Vinos Perlado y Vinos El Galayo, aunque la denominación engloba a otras bodegas repartidas por más de una treintena de municipios del sur de Ávila.