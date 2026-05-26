Dos detenidos por empadronamientos ficticios de migrantes en el padrón de Ávila: cobraban hasta 600€

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras han detenido el pasado día 21 de mayo a dos personas que se dedicaban a realizar empadronamientos ficticios de migrantes a cambio de cantidades de entre 200 y 600 euros.

Además, localizaron varias viviendas donde había inscritos hasta 27 extranjeros en situación irregular y regular, además de los empadronados reales.

A los investigados se les imputan presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

La investigación se inició hace dos meses, al detectarse en colaboración con el padrón municipal del Ayuntamiento de Ávila altas masivas en determinados domicilios y en cortos periodos de tiempo.

Fruto de las gestiones con motivo de la investigación, se ha constatado la existencia de un entramado delictivo que captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular o regular, principalmente de origen magrebí.

A ellos les ofrecían la posibilidad de empadronarse en viviendas de la localidad de Ávila, sin residir en ellas, a cambio del pago de entre 200 y 600 euros.

Los investigadores detectaron e identificaron a un individuo de nacionalidad española que se encargaba de facilitar o localizar los inmuebles necesarios para formalizar los empadronamientos y de percibir las cantidades económicas acordadas.

Asimismo, se coordinaba con otro individuo de nacionalidad marroquí que desempeñaba un papel de intermediario en la captación de interesados en conseguir un certificado de empadronamiento en Ávila.

En el marco de la investigación, se han analizado inscripciones en el padrón correspondientes a múltiples inmuebles en los que se han detectado altas simultáneas o sucesivas en intervalos de tiempo muy reducidos.

Todo ello evidenciaba el carácter ficticio de las inscripciones y la utilización sistemática de los inmuebles como soporte para la actividad fraudulenta, según informa la Policía Nacional.

En los domicilios se autorizaban la inscripción de los interesados en el padrón municipal a sabiendas de que no era su intención residir en las viviendas y, para ello, falsificaban el contrato de arrendamiento y la firma del propietario percibiendo a cambio una compensación económica.

Asimismo, se sospecha que este empadronamiento fraudulento permitía a los beneficiarios aparentar arraigo en España, reagrupar familiares y acceder de forma irregular a distintos procedimientos administrativos y servicios públicos.

Tales como la solicitud de autorizaciones de residencia o trabajo, el acceso a la sanidad pública, ayudas sociales o procedimientos de arraigo.

Como resultado, se han localizado cuatro domicilios, han sido detenidas dos personas y otras 27 más han sido identificadas en relación con los empadronamientos fraudulentos.

La investigación ha sido compleja debido a la dispersión geográfica de los implicados, localizados en distintos puntos del territorio nacional e incluso fuera de España, así como a las dificultades de comunicación por el idioma y a la utilización de múltiples inmuebles para la realización de los empadronamientos fraudulentos.

La operación policial sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la localización de otros inmuebles vinculados a esta actividad ilícita.