La historia del pequeño Ángel y un nacimiento accidentado: su madre fue asistida de urgencia en un portal

Agentes de la Policía Nacional han prestado auxilio, durante la madrugada del pasado 19 de mayo, a una mujer que se encontraba dando a luz en el portal de un inmueble de Ávila, en una actuación de carácter humanitario desarrollada hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Unos hechos que se produjeron tras recibirse comunicación de la Sala CIMACC 091 cuando se alertaba de que una mujer estaba dando a luz en un portal.

A la llegada de la dotación policial, los agentes localizaron en la entrada del inmueble a un Policía Nacional que aseguraba que mientras se encontraba desayunando, el padre de la criatura le solicitó ayuda urgente, realizando inmediatamente la llamada al servicio de Emergencias 112.

Los agentes encontraron a la madre con el recién nacido en brazos, permaneciendo ambos aún unidos por el cordón umbilical, prestándoles asistencia y apoyo en todo momento para garantizar que tanto la madre como el bebé se encontraran en las mejores condiciones posibles hasta la llegada de los servicios médicos.

Asimismo, uno de los actuantes se dirigió al cercano CAP Estación para informar de lo sucedido y agilizar la asistencia sanitaria.

Pocos minutos después se personó una ambulancia del 112, cuyos sanitarios atendieron a la madre y al recién nacido, siendo posteriormente trasladados al Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila para su valoración y atención médica.

La mujer se llama Rocío y el bebé ha sido un niño que lleva el nombre de Ángel. No se trata de una madre primeriza ya que tiene otro hijo de cuatro años.