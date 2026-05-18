Candeleda recibe 672.000 € para su polígono industrial: fuente de empleo y llegada de nuevas empresas

El Ayuntamiento de Candeleda ha recibido la resolución favorable del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) para la concesión de una subvención de 672.000 euros destinada a la urbanización de la Fase I del Polígono Industrial Los Carrascales, Sector SUR-3.

Este proyecto estratégico supone un paso decisivo para el desarrollo económico de Candeleda y El Raso, abriendo nuevas oportunidades para la implantación de empresas, la generación de empleo y la fijación de población en el medio rural.

Esta ayuda, concedida dentro de la convocatoria de la Junta de Castilla y León para la creación y mejora de suelo industrial en municipios de menos de 20.000 habitantes, respalda “el trabajo técnico y administrativo realizado durante los últimos meses para avanzar en uno de los proyectos más importantes para el futuro del municipio”, apuntan fuentes municipales.

El proyecto contempla la urbanización de la primera fase del Polígono Los Carrascales y tendrá como fecha límite de ejecución el 30 de octubre de 2027.

Desde el Ayuntamiento se valora esta resolución “con esperanza e ilusión, entendiendo que el desarrollo de suelo industrial es clave para seguir construyendo oportunidades, atraer actividad económica y ofrecer un horizonte de crecimiento para las próximas generaciones”.

Candeleda continúa avanzando con proyectos que miran al futuro, apostando por el empleo, la inversión y el fortalecimiento del tejido empresarial local desde una visión de progreso para todo el municipio.