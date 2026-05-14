El fútbol abulense llora la muerte repentina del árbitro Ismail Bouissa a los 22 años

El fútbol abulense está de luto tras el fallecimiento repentino del joven árbitro Ismail Bouissa, colegiado adscrito al Comité Técnico de Árbitros de Ávila, que ha muerto a los 22 años de edad causando una enorme conmoción en el deporte provincial y regional.

De origen marroquí y residente por motivos laborales en Madrid, Bouissa desarrollaba su actividad arbitral dentro del colegio abulense, donde era una persona muy querida tanto por compañeros como por clubes y aficionados.

Según ha podido saber este medio, las causas del fallecimiento han sido naturales, una circunstancia que ha provocado todavía mayor impacto entre quienes compartían con él los terrenos de juego cada fin de semana.

La noticia se conoció durante las últimas horas y rápidamente el fútbol de Ávila y Castilla y León se volcó en redes sociales para mostrar su dolor y trasladar condolencias a la familia y allegados del joven colegiado.

La Federación de Castilla y León de Fútbol, junto a su Comité de Árbitros, expresó públicamente su pesar: “La FCyLF, su Comité de Árbitros y la familia del fútbol abulense lloran el fallecimiento del joven colegiado Ismail Bouissa, mostrando todo el apoyo a su familia, compañeros y amigos”.

También el Real Ávila CF quiso enviar “su más sentido pésame y apoyo a los familiares y seres queridos del colegiado Ismail Bouissa”, acompañando el mensaje con un emotivo “DEP”.

Desde el CD Colegio Diocesano trasladaron “un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo a la familia del joven colegiado Ismail Bouissa, así como a todos los compañeros y amigos, al Comité de Árbitros de Ávila y Castilla y León y al fútbol abulense que hoy llora el fallecimiento del joven árbitro quien, a pesar de su lucha, hoy nos ha dejado”.

Otro de los mensajes más sentidos llegó desde el C.D. Zona Norte, que destacó la importancia de la figura arbitral dentro del deporte.

“Una noticia muy triste para todo el fútbol provincial y regional, especialmente por la juventud de Ismail y por la pérdida de una de esas personas que, desde una labor muchas veces poco reconocida, hacen posible cada partido y forman parte esencial de este deporte”.

El Deportivo Arenas C.F. ha querido mandar un abrazo enorme a la familia y amigos de Ismail Bouissa, "un árbitro joven que luchó hasta el final y que deja un vacío imposible de llenar. En cada campo, en cada partido, en cada silbato… su recuerdo seguirá presente".

Por su parte, el C.D. Bosco de Arévalo trasladó “todo nuestro apoyo y un mensaje de ánimo a familiares, amigos y todos los componentes del CTA de Ávila por el fallecimiento de Ismail Bouissa, árbitro abulense de tan solo 22 años”.

El fallecimiento de Bouissa deja un profundo vacío dentro del arbitraje abulense, donde era considerado un joven comprometido, cercano y con gran pasión por el fútbol. Durante toda la jornada, numerosas muestras de cariño han seguido llegando desde distintos puntos de Castilla y León, reflejando el impacto que su pérdida ha causado en el deporte regional.

El fútbol abulense despide hoy a uno de los suyos. DEP.