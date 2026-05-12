El refugio de Alba Carrillo tras su sonada polémica en TV: un pueblo de 81 habitantes con piscinas naturales

Si se buscara la palabra polémica en el diccionario podría aparecer una imagen de Alba Carrillo para ilustrarlo. Y es que no hay mes, o casi semana, que la contertulia no se meta en líos. La de ahora es muy jugosa.

La modelo y colaboradora madrileña no tiene pelos en la lengua y lo ha vuelto a demostrar. Ha criticado abiertamente a la actriz Paz Vega, concursante de la próxima edición de MasterChef.

Desde el programa El sótano club, Alba cuestionó que la televisión pública contratase a perfiles con deudas pendientes con la Hacienda española, afirmando no entender cómo se invita a "defraudadores" a cocinar en TVE.

Hasta el punto de que Alba Carrillo debía reincorporarse a su puesto en el programa D Corazón de La 1. Sin embargo, a través de un vídeo en sus redes sociales donde se la percibía visiblemente molesta, anunció su ausencia en la grabación.

Ante este escenario de estrés mediático, la colaboradora ha optado por el silencio y la paz. Por lo tanto, si quiere desconectar sabemos dónde está. En su particular "paraíso" personal que es un pequeño pueblo de Ávila.

Y es que esa paz (no Vega) solo se la ofrece el pequeño municipio de Nava del Barco.

El escondite de piedra

Castilla y León es conocida por ser la comunidad con más pueblos de España, 2.248 municipios, lugares que se transforman en oasis de vida durante los fines de semana.

Para Alba Carrillo, Nava del Barco es el lugar donde nació su abuela y creció su madre. En este rincón de apenas 81 habitantes (según datos del INE de 2025), situado estratégicamente a los pies de la imponente Sierra de Gredos, la madrileña ha encontrado su "escondite" y el único sitio del mundo donde logra desconectar por completo.

Su vinculación con el pueblo es tan profunda que en 2020 decidió cumplir uno de sus mayores sueños, que es comprar una casa propia en la localidad. Se trata de una vivienda de piedra de dos plantas que ella misma reformó de forma integral.

Alba Carrillo disfrutando de las vacaciones en Nava del Barco @albacarrillooficial Instagram

La casa, que respeta la arquitectura tradicional de mampostería de granito, cuenta con un gran jardín, una chimenea de dimensiones generosas y un rincón repleto de fotografías familiares.

Es aquí donde Alba se dedica a sus grandes pasiones: pasear con sus mascotas, leer, escribir y disfrutar de la gastronomía local en el único bar del pueblo.

El gran atractivo

Lo que hace que Nava del Barco sea un destino verdaderamente especial, más allá de su arquitectura de portones de madera y ventanas pequeñas diseñadas para el clima serrano, es su entorno natural.

El agua es la gran protagonista del paisaje. Una regadera de grandes proporciones atraviesa el casco urbano para nutrir los prados y las huertas de donde salen las famosas manzanas reinetas de la zona.

Sin embargo, el verdadero tesoro que Alba Carrillo suele promocionar en sus redes sociales son las piscinas naturales.

Muy cerca de la localidad se encuentra el Charco del Trabuquete, considerada una de las pozas más bellas y cristalinas de la zona.

Aunque pertenece técnicamente al entorno que conecta con el Valle de la Vera, su acceso requiere una caminata de unos 3 kilómetros, lo que garantiza que este paraje no sufra las masificaciones de otras albercas cercanas.

Es en estas aguas frescas y puras donde la modelo encuentra el alivio necesario tras las cámaras de televisión. Y seguro que más de una vez se ha dado un chapuzón.

Además de las pozas, el paisaje se completa con la "era de los moros", un conjunto de peñascos con formas caprichosas que invitan a la imaginación y al senderismo.

Para Alba, Nava del Barco es un compromiso constante y no solo acude para las fiestas patronales, cita ineludible en su calendario, también aprovecha cada oportunidad para mostrar al mundo los encantos de este municipio.

Así pues, si quieres ver a una Alba mucho más tranquila que en televisión solo tienes que acercarte a este precioso municipio.