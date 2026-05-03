Herido grave y evacuado en helicóptero a Salamanca un treintañero tras ser atropellado en Navaluenga

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido grave este domingo tras sufrir un atropello en Navaluenga, en la provincia de Ávila.

El suceso se ha producido a las 07.40 horas en la calle Ermita de la localidad abulense, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Una llamada alertó del atropello e indicó que el varón se encontraba consciente, aunque presentaba heridas de gravedad.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico, personal del Punto de Atención Continuada del centro de salud y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario atendió al herido en el lugar y posteriormente lo trasladó en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca.