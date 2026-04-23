Explota una bombona en un restaurante de Arévalo y deja herida a la cocinera

La cocinera de un restaurante situado en la plaza Arrabal de la localidad abulense de Arévalo ha resultado herida este mediodía en una pierna como consecuencia de la explosión de una bombona en el establecimiento.

Según informó el 112, la llamada de aviso fue recibida a las 15.31 horas y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Arévalo, Bomberos de Ávila, la Guardia Civil y personal de Emergencias Sanitarias, que atendió a la mujer afectada antes de darle el alta en el lugar.

Además, también se dio aviso a las empresas suministradoras de gas, y se desplazó hasta el establecimiento la Agrupación de Protección Civil de Arévalo a petición de los bomberos.