VÍDEO | Rescate al límite en la sierra de Gredos: auxilian a tres jóvenes con hipotermia grave

En una noche de viernes a sábado marcada por la climatología adversa, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de El Barco de Ávila han protagonizado un angustioso rescate en la Sierra de Gredos.

Tres montañeros, que se encontraban en las inmediaciones del Refugio Elola, han tenido que ser evacuados de urgencia tras presentar cuadros severos de hipotermia.

La alerta saltó a las 01:10 horas de hoy, cuando el servicio de emergencias 112 recibió el aviso de auxilio.

Un grupo compuesto por dos chicos de 18 y 21 años y una mujer de 23 se hallaba bloqueado a unos tres kilómetros del Refugio Elola, en el término municipal de Navalperal de Tormes, incapaces de continuar por sus propios medios.

El operativo se activó de forma inmediata. A pesar de que la sierra presentaba condiciones de viento extremo y baja visibilidad, los especialistas del GREIM lograron localizar al grupo. Tras una primera evaluación sobre el terreno, se confirmó que:

La joven de 23 años se encontraba en estado grave por hipotermia.

Los dos hombres presentaban síntomas de hipotermia leve.

Dada la urgencia y el riesgo para la vida de los excursionistas, los rescatadores procedieron a estabilizarlos y emprendieron el descenso hacia la Plataforma de Gredos. La dureza del clima obligó a los agentes a abandonar parte de su equipo técnico en la montaña para priorizar la rapidez del traslado y la seguridad de los jóvenes.

Traslado sanitario

Al llegar a la Plataforma de Gredos, los tres fueron atendidos inicialmente en una ambulancia y, posteriormente, derivados al Centro de Salud de Navarredonda de Gredos para recibir tratamiento médico especializado.

La Guardia Civil ha aprovechado este incidente para recordar a los montañeros la importancia crítica de consultar el parte meteorológico antes de cualquier expedición y contar con el equipo técnico adecuado, advirtiendo que en zonas de alta montaña el tiempo puede cambiar de forma drástica en cuestión de minutos.