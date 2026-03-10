El juzgado investiga al exalcalde de La Adrada por una denuncia de la alcaldesa por injurias y calumnias

El exalcalde, Roberto Aparicio Cuéllar, y la actual alcaldesa de La Adrada, María del Pilar Martínez

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arenas de San Pedro mantiene abierta una investigación a raíz de la denuncia presentada por la alcaldesa de La Adrada, María del Pilar Martínez, contra el exalcalde, Roberto Aparicio Cuéllar, y otras personas por un presunto delito de injurias y calumnias.

La causa se abrió el pasado año y, desde entonces, el juzgado ha ido dando pasos para esclarecer los hechos.

Primero incoó diligencias previas y acordó la declaración de la denunciante y de los investigados. Más adelante, fijó fecha para esas comparecencias y, ya este año, ha incorporado nueva documentación, ha aceptado la citación de testigos y ha ordenado nuevas actuaciones a la Guardia Civil.

De este modo, la instrucción sigue en marcha y el procedimiento continúa a la espera de que el juzgado valore el conjunto de pruebas y decida cuál debe ser el siguiente paso.

Acoso en redes y suplantación

De forma paralela, el equipo de Gobierno de La Adrada ha difundido una nota pública en la que enmarca la denuncia en una presunta campaña de acoso y descrédito contra la alcaldesa, su entorno y varios miembros de la corporación municipal.

Según esa versión, los hechos se habrían producido durante meses, principalmente en redes sociales, y no se limitarían al enfrentamiento político.

El comunicado también alude a una supuesta suplantación del correo electrónico institucional de la Alcaldía, un extremo que el Ejecutivo municipal considera especialmente grave por su posible repercusión en el funcionamiento del Ayuntamiento.

La propia alcaldesa sostiene en esa nota que no se trata de una simple discrepancia política, sino de una situación de “acoso sistemático, difamación continuada, incitación al odio y delitos contra el honor y la intimidad”.

Investigación abierta

Por ahora, el procedimiento judicial sigue centrado en aclarar el alcance de los hechos denunciados y la posible participación de las personas investigadas. El juzgado no ha cerrado la instrucción y mantiene abiertas nuevas diligencias antes de resolver sobre el futuro de la causa.

La investigación, por tanto, continúa abierta mientras se practican las actuaciones acordadas y se analiza la documentación incorporada al procedimiento.