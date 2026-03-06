Horas de tensión y un amplio dispositivo para encontrar a Marouane: menor desaparecido en la provincia de Ávila

Dispositivo que búsqueda del menor desaparecido en la provincia de Ávila Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Ávila.

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda que se centra en encontrar a Marouane, un menor de 17 años, vecino de Santa María del Tiétar cuya desaparición se comunicaba en la noche del 4 de marzo a través del teléfono 062.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Ávila se ha informado de que el desaparecido “podría padecer una posible enfermedad mental, lo que incrementa la urgencia de su localización.

El oficial jefe del dispositivo de búsqueda y localización es el responsable de la Compañía de Arenas de San Pedro, y es el que está coordinando las actuaciones desde el puesto de mando que se ha establecido en la Ermita de San Marcos, en la localidad de Santa María del Tiétar.

Amplio operativo

El operativo de búsqueda está compuesto por diversos medios humanos y técnicos de la Guardia Civil, con el objetivo de cubrir de forma exhaustiva las zonas donde se sospecha que pudiera encontrarse el menor.

Se encuentra en el lugar la Especialidad de Seguridad Ciudadana: 9 efectivos de los Puestos de la Guardia Civil de Candeleda, La Adrada, Cebreros y Casavieja. El Servicio Cinológico de la Comandancia de Zamora: guía y perro especialista en búsqueda de personas en grandes áreas.

También la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil (UHEL) con base en Torrejón de Ardoz (Madrid): piloto y mecánico, realizando búsqueda aérea desde Fresnedilla (Ávila) hacia Navamorcuende (Toledo).

Además de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Ávila (USECIC): 7 efectivos equipados con dron y el Equipo PEGASO: 2 efectivos con dron.

También están los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila y Arenas de San Pedro: 7 efectivos con dron. El Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila y la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Ávila.

Las labores de búsqueda terrestre se concentran en las zonas de Santa María del Tiétar, Casillas y el Embalse del Pajarero, mientras que los medios aéreos amplían el rastreo hacia áreas limítrofes.

El dispositivo cuenta con la activa colaboración del helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de Emergencias 112, así como otro personal y medios de esa agencia, que peinan las zonas de Fresnedilla, Las Higueras, Sotillo de la Adrada y Santa María del Tiétar, así como de Protección Civil de Navalmoral de la Sierra, Santa María del Tiétar, La Adrada, El Tiemblo, Sotillo de la Adrada y Cebreros, además de voluntarios y vecinos de Santa María del Tiétar.

La Guardia Civil continúa coordinando todos los recursos disponibles y mantiene contacto permanente con la familia del menor.

Ruegan a la ciudadanía que, en caso de disponer de cualquier información que pueda resultar de utilidad, contacte con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o en cualquier acuartelamiento.