Tres detenidos y un herido con un corte en la cara por una botella en una reyerta en una discoteca de Ávila

Dos hombres y una mujer han sido detenidos en Ávila después de producirse una reyerta en una discoteca en la que un varón resultó herido el rostro por un corte con una botella.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de febrero, cuando se recibió un aviso en la sala operativa CIMACC 091, informando en la llamada que se estaba produciendo una pelea en uno de los centros de ocio nocturno de la ciudad abulense.

A la llegada de los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, los funcionarios pudieron disolver la reyerta y restablecer el orden en el establecimiento.

Como consecuencia de estos hechos, un hombre fue evacuado por el corte en la cara hasta el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Fruto de las diligencias de investigación de los agentes de la Policía Judicial, pudieron identificar a todas las partes implicadas en la pelea, pudiendo detener a tres de ellos.

Los dos hombres y la mujer fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, junto al pertinente atestado policial, como presuntos autores de un delito de lesiones y riña tumultuaria.