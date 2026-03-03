Un año de "angustia" de los vecinos de Ávila amenazados por el Adaja y el Chico: "Impide que hagamos una vida normal"

Imagen de las inundaciones en marzo de 2025 en la zona sur de la ciudad de Ávila (foto: Rmestudios - Ical) y, en el círculo, Marisa Gutiérrez, portavoz de la Plataforma En Defensa de los Ríos Adaja y Chico

Este mes de marzo, a mediados, se va a cumplir un año de las graves inundaciones en el sur de la ciudad de Ávila. Unas imágenes que aún están en la memoria de muchos de los vecinos de esta zona y que han vivido el último episodio de avenidas este pasado mes de enero con "angustia", ya que hasta ahora "no se ha hecho nada" para remediar la situación.

"Impide que hagamos una vida normal. Ya no podemos meter los coches en los garajes y nos obliga a tomar nuestras medidas. También hay trasteros y en algunos bloques se llegaron a inundar portales y plantas primeras", apunta la portavoz de la Plataforma en Defensa de los Ríos de Ávila, Marisa Gutiérrez, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un año después de aquella inundación, en la que se produjeron pérdidas municipales de 1,5 millones y varios miles en propiedades privadas que han tenido que recurrir a los seguros, estos vecinos se sienten "engañados" por parte del Ayuntamiento de Ávila, al cual le "ha costado mucho" reconocer que el mantenimiento de los cauces en tramo urbano es de su competencia.

Y es que los afectados critican que en todo este tiempo, el equipo de Gobierno municipal se ha apoyado en que "no tenía los permisos" de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para llevar a cabo las actuaciones necesarias que reduzcan los efectos de futuras avenidas.

Sin embargo, hace un tiempo descubrieron dos informes de la CHD que no solo permitían al Ayuntamiento de Ávila actuar, sino que además le daban "el asesoramiento de decirle qué es lo que tiene que realizar".

"Curiosamente, cuando sacamos el comunicado al día siguiente saca el Ayuntamiento que ya tenía los permisos de la CHD. Una serie de coincidencias ante algo que no se está haciendo nada en algo tan grave como esto", apunta Marisa.

La muralla verde

En todo este tiempo, Marisa denuncia que el Ayuntamiento de Ávila ha hecho una única actuación, pero que además era algo ya previsto antes de las inundaciones. "Ha hecho una parte muy mínima, que han llamado muralla verde, donde entraba mejorar las zonas aledañas al río", explica.

En concreto, se trata de un acondicionamiento de los paseos en el lateral del río, donde se han instalado unos bancos y farolas y ciertos trabajos en el margen donde se han eliminado árboles y algo de vegetación en la desembocadura del río Chico y el Adaja.

"Nosotros incluso dijimos que lo mantuvieran parado hasta que se hicieran primero otras cosas porque se ha puesto una iluminación que para que entre maquinaria y operarios pueden malograrlo", incide la portavoz.

Mientras tanto, en el Ayuntamiento de Ávila han defendido en este episodio de avenidas generalizadas en Castilla y León que algunas de sus actuaciones, no necesariamente la muralla verde, ha evitado que se repitiese lo del año pasado.

Marisa, por su parte, subraya que ha sido "pura casualidad" y recuerda que en 2025 fueron 180 metros cúbicos por segundo los que transportaban los ríos frente a los 55 de este año. "Es una diferencia muy importante", aclara.

Entre las medidas que reclaman está el derribo de un azud a la altura de la fábrica de harinas, que, precisamente, el año pasado se abrió una parte para descongestionar el cauce del río y fue lo que propició la bajada del caudal.

"Como no se ha repuesto, el agua ya ha comenzado a saltar. Es lo que nos descongestionó y como sigue sin tapar, el agua fluye por ahí y ha evitado que se embalsara", señala en defensa de uno de los trabajos definitivos que exigen.

Sus soluciones, como apuntan los informes de la CHD, no quedan ahí, ya que también abogan por una limpieza completa del cauce y la construcción de unas barreras móviles para casos de emergencia, al otro lado de la carretera, en el lado del parque de El Soto.

"Otro mobiliario más de complementos del Ayuntamiento y sobre todo para el plan de riesgo de inundaciones. El azud hay que tirarlo, la fábrica para la que se construyó ya no existe, porque hace una retención de agua y no tiene ninguna función", insiste.

Sin respuesta del Ayuntamiento

Recientemente y en respuesta al escrito de la plataforma en la que desvelaba estos informes de la CHD, el portavoz del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, evitó valorar los mismos porque era "generar un debate que no es el caso".

Esta respuesta ha sido interpretada por la plataforma como algo "para que se le caiga la cara de la vergüenza". "Por algo será que no quiere hablar de ello. No me extraña. Es un escrito público y ahí está, de una administración a otra, la cual no está haciendo lo que se le está pidiendo", critica.

A pesar de que el Ayuntamiento de Ávila reconoció la competencia municipal en el mantenimiento de los cauces en su tramo urbano, los miembros de esta plataforma "no se fían" de que ahora el Consistorio vaya a tomar cartas en el asunto.

Y más "después de todo lo que ha pasado". Sobre todo porque la modificación presupuestaria de más de 220.000 euros para llevar a cabo actuaciones de emergencia "no ha hecho ninguna cosa extraordinaria".

"Es un desvío de dinero para hacer una limpieza, pero no nos va a dar para lo que se necesita. Hay que reconstruir una pista que se deterioró por las máquinas de emergencia cuando las inundaciones y no va a dar para más, mucho menos para limpieza de vegetación, drenado de cauce y menos para derruir el azud", añade Marisa.

Pérdidas municipales

La situación no solo afecta a un grupo de vecinos de la ciudad, sino que las consecuencias trascienden a toda la sociedad abulense, ya que en estas avenidas de 2025 se sufrieron pérdidas millonarias para el Consistorio municipal.

"Es mejor tener un presupuesto para hacer todo esto (las medidas) que tener 1,5 millones de pérdidas cada vez que podamos tener unos incidentes de estas características", defiende Marisa.

La portavoz de los vecinos del sur de Ávila defiende que los daños en las propiedades privadas siempre se pueden atajar con los seguros, pero los parques, plazas, el campo de fútbol, la plaza de toros y el mobiliario municipal están indefensos ante el comportamiento de los ríos.

"Esperamos que con esto el Ayuntamiento de Ávila ponga toda la carne en el asador, que por fin se den cuenta que es una cuestión municipal. Tienen que meter presupuesto anual para hacerlo y evitar todo esto", zanja Marisa Gutiérrez, un año después de la pesadilla.