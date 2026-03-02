Arde un vehículo eléctrico de madrugada en Ávila y afecta a varios contenedores

Dos dotaciones intervienen en el incendio de un turismo eléctrico en Ávila @EmergenciaAvila

Efectivos de los Bomberos de Ávila intervinieron este lunes en el incendio de un coche eléctrico declarado a las 00:30 horas en la carretera de Sonsoles.

El fuego, que se originó en el propio vehículo, alcanzó también a varios contenedores situados en las inmediaciones, generando una intensa humareda visible desde distintos puntos de la zona.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones con dos BUP (Bombas Urbanas Pesadas), que trabajaron de manera coordinada para controlar y extinguir las llamas, evitando que el incendio se propagara a otros vehículos o elementos del entorno urbano.

La intervención se prolongó durante algo más de una hora, quedando completamente finalizada a las 01:40 horas. No han trascendido datos sobre daños personales, aunque el vehículo y los contenedores afectados sufrieron importantes desperfectos.

La rápida actuación de los bomberos permitió restablecer la normalidad en la vía en plena madrugada, devolviendo a la ciudad la tranquilidad.