Trágico desenlace en Gredos: encuentran muerto al montañero de 52 años desaparecido hace dos días

Un operativo de rescate de la Guardia Civil localizó durante la madrugada de ayer el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años, vecino de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), que había desaparecido mientras realizaba una ruta en el Circo de Gredos.

La alerta saltó a las 18:50 horas del pasado 23 de febrero, cuando el Puesto de la Guardia Civil de San Martín de Valdeiglesias comunicó la posible desaparición del montañero. Tras las primeras gestiones, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Navarredonda de Gredos confirmó el hallazgo del vehículo del afectado estacionado en la Plataforma de Gredos.

De inmediato, la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Ávila activó un dispositivo de emergencia compuesto por el GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de El Barco de Ávila.

Dos helicópteros con base en Torrejón de Ardoz con capacidad de vuelo nocturno y especialistas de la UCO para la geolocalización del terminal móvil del desaparecido.

Un rescate marcado por el temporal

A pesar de que las aeronaves comenzaron el rastreo antes de la medianoche, a las 02:35 horas las condiciones meteorológicas se volvieron extremas. El fuerte viento obligó a los helicópteros a retirarse al helipuerto de El Barco de Ávila por seguridad, dejando la búsqueda exclusivamente en manos de los efectivos del GREIM que operaban por tierra.

Finalmente, a las 03:55 horas, los especialistas localizaron el cadáver en la zona conocida como la Portilla de los Cobardes, dentro del término municipal de Zapardiel de la Ribera.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo judicial, permaneciendo dos especialistas de montaña custodiando el cuerpo durante el resto de la noche. No fue hasta las 09:00 horas de ayer, 24 de febrero, cuando un helicóptero pudo realizar la evacuación definitiva del cadáver hasta Hoyos del Espino.

Allí fue recibido por el equipo forense y personal sanitario del SACYL, antes de su traslado definitivo al Instituto Anatómico Forense de Ávila, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.