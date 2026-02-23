Muere un montañero en la garganta de Bohoyo por un infarto

Imagen de archivo de los miembros del Greim de la Guardia Civil.

Un montañero ha fallecido este pasado sábado en la garganta de Bohoyo, en el término municipal del pueblo de mismo nombre en Ávila, tras sufrir un posible infarto de corazón, según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado.

La Central Operativa de Servicios (COS) del Instituto Armado en Ávila recibió un aviso durante la mañana del sábado 21 de febrero para proceder a la evacuación de un montañero que, al parecer, estaba sin vida.

Inmediatamente se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil, cuyos especialistas confirmaron que la víctima no presentaba constantes vitales, siendo una de las causas aparentes de la muerte un infarto.

Se activó entonces el protocolo judicial a través del COS de Ávila, procediéndose al levantamiento del cadáver con autorización judicial a las 16:52 horas, tras la pertinente inspección y reportaje fotográfico.

El cuerpo sin vida del hombre fue trasladado a las 18:40 horas al helipuerto de El Barco de Ávila, donde se hizo entrega a los servicios funerarios que, a petición del forense, llevaron el cadáver hasta el Instituto Anatómico Forense de la provincia abulense.

El aviso por este incidente se produjo mientras efectivos del Greim de Arenas de San Pedro estaban efectuando otro rescate de un montañero en la ruta circular al Torozo, en Villarejo del Valle (Ávila), ya que había quedado bloqueado en una zona con acumulación de nieve, sin poder seguir la marcha.

En este caso, la persona fue rescatada por el personal del Greim sin que necesitara posteriormente asistencia sanitaria.