Cae desde 200 metros cuando realizaba una ruta de montaña en la provincia de Ávila: la víctima ha sobrevivido

Un joven de 22 años ha tenido que ser rescatado este lunes tras sufrir una caída con deslizamiento de unos 200 metros cuando realizaba una ruta de montaña en la Portilla del Camprón, en Navalperal de Tormes (Ávila).

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha recibido un aviso después de que la sala de operaciones del 112 de Castilla y León fuera notificada pasadas las 10:00 horas del suceso, en el que el montañero estaba acompañado por uno de sus tres compañeros.

En la llamada, los alertantes han precisado que el herido estaba consciente, pero contusionado, con abrasiones y signos de hipotermia tras la aparatosa caída.

Inmediatamente, se ha activado una multiconferencia con el servicio de emergencias de Sacyl, que ha realizado una primera valoración y ha indicado al acompañante lo que debe realizar hasta que lleguen los efectivos de rescate, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate del Ejecutivo regional.

Este vehículo ha acudido hasta el lugar con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Paralelamente, se ha dado aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Ávila. Una vez en el lugar, el helicóptero ha llevado a cabo una maniobra de apoyo de patín para facilitar el descenso a tierra de los rescatadores.

El equipo ha prestado una primera asistencia a la víctima, tratando la hipotermia y laceraciones en brazos y piernas. Tras ello, se ha izado al montañero hasta el helicóptero, con una maniobra de grúa con triángulo de evacuación, acompañado por la enfermera.

Desde allí, han volado hasta el punto de traspaso acordado con Sacyl, en la helisuperficie de Hoyos del Espino, donde estaba esperando una ambulancia de soporte vital básico. Tras ser atendido, el joven ha sido evacuado hasta el centro de salud de Navarredonda de Gredos.