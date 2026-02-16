Fallece un hombre de unos 75 años en un incendio en un pequeño pueblo de Ávila

Un hombre ha fallecido este lunes tras un incendio registrado en una vivienda situada junto a la iglesia de El Mirón, municipio de la provincia de Ávila, en Castilla y León.

El aviso del suceso fue recibido en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2, que indicó que un hombre de aproximadamente 75 años había entrado en el interior de la vivienda mientras se producía el fuego.

Desde la sala del 1-1-2 se movilizó a la Guardia Civil (COS) de Ávila, a los Bomberos de Ávila y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, debido a la proximidad. Además, Emergencias Sanitarias - Sacyl envió un equipo médico del Centro de Salud de Piedrahita y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

A la llegada de los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento del hombre, cuyos datos todavía no han sido facilitados.

El Mirón es un pequeño municipio de 93 habitantes (INE 2025), ubicado a 77 kilómetros de Ávila capital.

