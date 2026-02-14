Un conductor se salva tras ser arrastrado su coche por el agua en Ávila: el río se desbordó y lo encontraron con hipotermia

Corte de carreteras en Ávila por la crecida de los ríos Diputación de Ávila

Un hombre de 57 años ha logrado salir por sus propios medios de su vehículo después de que el coche fuera arrastrado por el agua al cruzar el puente del río Navazampión, en Mancera de Arriba, en la provincia de Ávila.

El aviso entró a las 0.40 horas en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León, que recibió una llamada solicitando asistencia al informar de que el río se había desbordado y el agua llegaba “a media cintura” en la zona.

El 1-1-2 trasladó el incidente al Centro Coordinador de Emergencias y dio aviso a los Bomberos de Ávila, a Sacyl y a la Guardia Civil (COS) de Ávila.

Finalmente, el afectado consiguió abandonar el vehículo por su propio pie. Hasta el lugar se envió asistencia sanitaria para atenderle por signos de hipotermia, aunque rechazó ser trasladado a un centro hospitalario.

El suceso se enmarca en un episodio de lluvias persistentes y crecidas generalizadas que mantiene en vigilancia a buena parte de Castilla y León. Este sábado, las últimas precipitaciones y el deshielo seguían dejando 63 tramos de ríos de la cuenca del Duero con algún tipo de aviso, con 19 en nivel rojo.

En la provincia de Ávila, el impacto se ha notado también en la red viaria. La Diputación de Ávila notificó ayer el corte de dos carreteras provinciales por balsas de agua en la calzada: la AV-P-138, entre Rasueros y Mamblas, y la AV-P-139, entre Bercial de Zapardiel y Madrigal de las Altas Torres.

Desde los servicios de emergencia y las administraciones se insiste en extremar la precaución en pasos sobre ríos y zonas inundables, especialmente en puntos donde los cauces registran incrementos rápidos de caudal y pueden producirse arrastres.