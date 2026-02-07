Alfonso (49) hace del lunes el mejor día de la semana con una original idea: “No es para ganar dinero, tiene más de romántico”

Alfonso Caro Sánchez, a las puertas de la sala de su cineclub. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Estamos sorprendidos y, también, muy ilusionados con la respuesta de los abulenses desde que comenzamos con la idea del cineclub. Si seguimos en esta línea, nos quedan muchos años por delante”, explica Alfonso Caro Sánchez, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un cineclub pasa por ser una asociación o grupo que está dedicado a la difusión de la cultura cinematográfica, donde se proyectan películas que vienen seguidas de un debate o coloquio para ser analizadas con posterioridad.

Está caracterizado por ser un espacio de encuentro para cinéfilos y para fomentar el intercambio de ideas, análisis y críticas que abren la mente de unos y de otros con las opiniones de los que participan en el mismo.

Hace dos años, Alfonso, junto a Javier Margareto, pusieron en marcha un cineclub en Ávila, que se desarrolla los lunes en los únicos cines que existen en la capital abulense. De momento está siendo un éxito con 200 participantes en las dos sesiones de cada primer día de la semana.

Una gran idea para hacer que los lunes, sean menos lunes y para ensalzar todo el poder que atesora el cine de autor.

La vida de Alfonso

“Me defino como un publicista reconvertido en periodista que escribe de cine desde que en 2012 creó e impulsó un blog que es referencia a nivel nacional en el sector. En la actualidad lo he dejado en manos de otro apasionado cineasta para dedicarme a la comunicación”, asegura Alfonso Caro Sánchez, a este periódico.

Nuestro entrevistado nació en Ávila, hace 49 años. Es un apasionado del cine, de la montaña y de la gastronomía, y cómo no, del cine, mundo en el que se ha volcado desde el año 2012.

“Recuerdo mi infancia como tranquila y con fuerte presencia del cine desde edades muy tempranas. Es una pasión que me inculcó mi padre. Las idas y venidas al cineclub, para devorar películas, de todo tipo, se mezclaban con las primeras experiencias propias de la infancia y de la adolescencia”, añade.

Nacido y criado en Ávila, nuestro protagonista pronto abandonó la ciudad amurallada para terminar sus estudios en el Real Colegio Alfonso XII de El Escorial, cursar su carrera en la facultad de Publicidad de Segovia y desarrollar su carrera profesional en Madrid hasta 2017, año en el que vuelve a la capital abulense para disfrutar de “una vida más sencilla, cómoda y tranquila”.

La idea del cineclub

La idea del cineclub, como confiesa nuestro entrevistado, “parte de Javier Margareto, propietario y gestor de las salas de cine de Ávila”. Él propuso a Alfonso “formar un equipo” y, Alfonso, no tardó en subirse al barco con el rol de “comunicar de manera eficiente la actividad y presentar cada película y sesión al público abulense”.

Todo, tratando de dar unas pinceladas básicas para que los espectadores puedan contextualizar la obra y fijarse en aspectos formales o puntos definitivos que hacen de cada película que se proyecta, algo especial.

“La puesta en marcha del cineclub fue cosa de ambos. Javier, como principal reclutador de títulos, gracias a ese ojo de halcón que gasta por su condición de distribuidor y yo, como figura cercana al público y a los abulenses, comunicando todas las parcelas de la iniciativa y atendiendo, diariamente, a la comunidad cinéfila que no para de crecer cada día”, apunta Alfonso.

Nuestro protagonista no duda en asegurar que “entre todos, espectadores incluidos, estamos construyendo algo muy bonito en torno al cine, una familia que todos los lunes elige cine en una ciudad como Ávila”.

La primera proyección del cineclub tuvo lugar en enero de 2024. Desde entonces, todos los lunes lectivos han programado cine en el lugar. Se trata de la tercera temporada y las expectativas, en lo que al público se refiere, están “ampliamente cubiertas”.

Alfonso suma dos años al frente de un cineclub que se sitúa en los Cines Bulevar, dentro del Centro Comercial Carrefour.

Más de romántico que de rentabilidad

“En nuestros inicios queríamos analizar bien el día para fijar el cineclub. El perfil de las películas a proyectar y cuáles eran los objetivos. Sin duda, el lunes era el mejor día porque teníamos claro que, en una ciudad tan pequeña, no queríamos entrar en competencia con otras actividades culturales. También porque los lunes son los días más grises de la semana. Dotarlos de un aliciente viendo un peliculón podría ser un gran aliciente”, apunta.

Y funcionó. El cineclub cuenta, en la actualidad, con un Premio del Público que se falla mediante encuesta por todos los espectadores que lo conforman. El primer largometraje ganador fue Sirat, y Gerardo Sánchez, que pasa por ser el director de Días de Cine, se pasó a entregar el galardón.

“No es para ganar dinero, tiene más de romántico que de rentabilidad. Lo que queremos es traer a Ávila películas de autor reconocidas por la crítica y celebradas por el público que, de otra manera, no tendrían cabida en la cartelera de esta pequeña ciudad”, explica el abulense.

Se trata de filmes que están en carteleras de grandes ciudades y que quieren que también sean proyectadas en Ávila. Que los abulenses tengan la posibilidad de disfrutar de ellos.

“Ofrecemos el mejor cine de autor del planeta para disfrutarlo en una sala totalmente remodelada que cuenta con butacas de primera y una pantalla y sistema de sonido de última generación que garantizan una experiencia de primer nivel a todos los espectadores”, añade.

200 espectadores de media

En unas salas de cine, que cada vez están más vacías, la media de espectadores, los lunes, en este cineclub, llega a los 200 cada lunes en dos sesiones. Una a las 18:00 horas y otra a las 20:30.

La ilusión de Alfonso con lo que vendrá en el futuro es tremenda tras estos dos años de éxito. Se afronta la tercera temporada con la mayor de las ilusiones.

“Si tuviese que pedir una carta a los Reyes Magos sería la de contar con talents de primera línea en Ávila para presentar sus películas y hablar de cine con los abulenses de una manera directa, cercana y familiar. Ese es mi gran sueño y los sueños están para cumplirlos”, finaliza.

Ojalá que se haga realidad.