El pueblo de Ávila donde Manu Pascual olvidará su derrota en Pasapalabra contra Rosa: “Es mi rincón familiar”

Aunque el esperado bote de Pasapalabra ha caído finalmente en manos de su compañera Rosa Rodríguez, Manu Pascual ha demostrado también ser un gran participante. Se ha quedado a las puertas pero se ha llevado el reconocimiento de toda España.

A sus 29 años, Manu ha firmado una de las participaciones más memorables en la historia del concurso, con un total de 437 programas disputados, la cifra más alta registrada hasta la fecha en este formato televisivo. Ese récord que seguro que tardará mucho en ser arrebatado.

Para el gran público, Manu es el joven madrileño de Collado Villalba; sin embargo, para un pueblo de Ávila, concretamente El Arenal, es, sencillamente, Manu.

A sus 29 años, el concursante sorprendió a la audiencia nacional al revelar hace unos meses su profundo vínculo con este municipio, ese "rincón familiar" en la provincia de Ávila que lleva grabado en el corazón.

Por eso, en El Arenal el sentimiento es de victoria absoluta. Tras un duelo épico y una trayectoria que ya es leyenda de la televisión, Manu Pascual se despide del programa dejando una huella imborrable de inteligencia, humildad y, sobre todo, de amor por sus raíces.

Así, en redes sociales el Ayuntamiento ha querido mandar un mensaje de apoyo y de agradecimiento. “Desde el Ayuntamiento de El Arenal queremos trasladar nuestro reconocimiento y agradecimiento a nuestro vecino Manu Pascual por su extraordinaria participación en el programa Pasapalabra”, apuntan.

“Queremos destacar, además, el cariño y el orgullo con el que Manu ha mencionado en numerosas ocasiones a su pueblo, dando visibilidad a El Arenal y contribuyendo a su promoción con naturalidad y cercanía ante millones de espectadores”, explican.

Cómo es el pueblo

El Arenal es un municipio de España perteneciente a la provincia de Ávila que tiene una población de 961 habitantes (INE 2025).

La localidad está situada a una altitud de 888 m sobre el nivel del mar en la vertiente sur de la sierra de Gredos, siendo uno de los pocos pueblos que tiene todo su término municipal dentro del parque regional de la Sierra de Gredos.

El gran atractivo de El Arenal es la naturaleza: estás dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, rodeado de montes, gargantas y charcos naturales. A lo largo del río Arenal se forman pozas y charcos donde la gente se baña en verano, con agua muy clara y fresca.

Seguro que Manu no duda en hacer una visita nocturna al mirador estelar de El Arenal, un punto preparado para observar el cielo oscuro de la zona, ideal si te interesa la astronomía.

En El Arenal son muy típicos los platos de cuchara con legumbres, especialmente judías, así como asados de carne y migas, siguiendo la línea de la cocina abulense de montaña. El pueblo es conocido por sus cerezas y castañas, que gozan de buena fama y se consumen tanto en fresco como en recetas locales.

También destacan productos de huerta como alubias blancas y cebollas rojas, que hoy se cultivan sobre todo para autoconsumo, lo que mantiene un carácter muy auténtico. Uno de los lugares más llamativos de la zona es el Charco Los Nogales, una poza con cascada encajonada en la ladera sur de Gredos, con aguas cristalinas y un entorno muy fotogénico.

Muy cerca también se habla del Charco Las Culebras como punto de interés para darse un baño o hacer una pequeña excursión.