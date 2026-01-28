Ni internet ni teléfono: apagón en varios pueblos de la provincia de Ávila por el temporal de viento y nieve

Desde la mañana de este martes, 27 de enero, se ha registrado una incidencia técnica que “está afectado a la telefonía móvil y a los servicios de Internet en distintos municipios de la provincia de Ávila”, ha asegurado Carlos Montesino, alcalde de Candeleda (Ávila), a través de un comunicado.

Ha añadido que todo apunta a que la avería ha sido provocada por “el temporal” y a “afectado a infraestructuras de la red”.

“La incidencia se localiza en un cable de enlace de fibra óptica situado en Pedro Bernardo. Debido a la complejidad de los trabajos y a la falta de luz natural, los técnicos se han tenido que retirar a las 19:45 horas”, ha apuntado el primer edil.

Los trabajos se han reanudado en la mañana, a primera hora, de este miércoles 28 de enero, con el “objetivo de restablecer el servicio lo antes posible”.

El alcalde de Candeleda, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha afirmado que “afecta a todos los municipios de Ávila y que están sin cobertura e igual”, a primera hora de la mañana del miércoles.

Esta incidencia está afectando a los municipios de Arenas de San Pedro, Candeleda, El Raso, La Parra, Ramacastañas, Cuevas del Valle, El Arenal, El Hornillo, Gavilanes, Guisando, Lanzahíta, Mijares, Mombeltrán, Pedro Bernardo, Poyales del Hoyo, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle y Villarejo del Valle.

Trabajos de canalización del anillo de fibra

El alcalde de Candeleda ha añadido que, “de manera paralela” los trabajos de “canalización del anillo de fibra óptica de Castilla y León ya se encuentran finalizados” quedando “únicamente pendiente el paso por el puente de Madrigal de la Vera”.

“Para ello es necesaria la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Extremadura, al tratarse de una actuación que afecta al entorno de la Garganta de Alardos”, ha añadido Carlos Montesino.

Asimismo, se ha comunicado que la alcaldía de Candelada se personará el jueves 29 de enero en la Confederación Hidrográfica del Tajo, junto a un miembro de la Plataforma Ciudadanía Activa, con el fin de “interesarse directamente por el estado de la tramitación y solicitar que se agilice la resolución del permiso pendiente, imprescindible para completar esta infraestructura”.