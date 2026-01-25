Atrapados en la nieve: rescatan a una familia, con un menor de 11 años y una persona con movilidad reducida, en Ávila

El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil alertaba este sábado, 24 de enero, al Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) de la presencia de un vehículo atrapado por la nieve en una pista del parque eólico, próximo a la localidad de Las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila.

El aviso se produjo a las 21:10 y en el interior había cuatro personas, una de ellas con problemas de movilidad y otra menor de 11 años, que no podían abandonar el lugar por sus medios debido a la nieve y el viento.

Tras establecer contacto telefónico con los ocupantes, el GREIM comprobó que carecían de ropa técnica adecuada para soportar las bajas temperaturas.

De inmediato, los especialistas prepararon el material necesario para el rescate, incluyendo raquetas de nieve, ropa de abrigo y material de iluminación, iniciando la marcha hacia la zona afectada.

Una vez localizados, los agentes procedieron a la evacuación de los ocupantes en grupos de dos, proporcionándoles el equipamiento necesario para su desplazamiento a pie hasta el punto donde se encontraban un vehículo quitanieves, el vehículo oficial del GREIM y efectivos de la Policía Local de Las Navas del Marqués.

Durante la intervención, fue necesario detener temporalmente el funcionamiento de los aerogeneradores del parque eólico ante el riesgo de desprendimiento de placas de hielo de las palas, ya que una de ellas había impactado previamente contra el vehículo de la familia, fracturando el parabrisas.

Una vez a salvo, los cuatro ocupantes fueron trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil en Las Navas del Marqués, donde recibieron atención y pudieron resguardarse del temporal. Ninguno de ellos precisó asistencia sanitaria.