Carlos Montesino, el alcalde de la 'Andalucía castellana' que ha acogido a Juan del Val y Nuria Roca: "Le felicité por el Planeta"

Frente al albedrío y el imparable ritmo de vida de la ciudad, muchos famosos emprenden sus pequeños proyectos personales para buscar refugios donde descansar. Juan del Val y Nuria Roca lo han encontrado al sur de Ávila, en una pequeña pedanía enclavada a los pies de la Sierra de Gredos y que es conocida como la 'Andalucía' castellana.

Recientemente ganador del Premio Planeta, Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, junto a sus tres hijos, han escogido El Raso, en el término municipal de Candeleda (Ávila), para iniciar aquí su proyecto familiar que tanto ansiaban en medio de la naturaleza.

Aquí han adquirido una finca, que incluye una casa, que era de Javier Capitán, el famoso periodista que presentaba 'El Informal', según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León. Un lugar alejado y tranquilo en el que poder disfrutar de momentos de desconexión los días, fines de semana y fiestas que su ajetreada vida mediática les permita.

"Eligen El Raso porque les gusta muchísimo toda la zona del valle y el microclima que tenemos, el entorno sobre todo porque es espectacular", relata el alcalde de Candeleda y El Raso, Carlos Montesino, en declaraciones a este periódico.

Aunque de momento esta nueva etapa al sur de la provincia abulense es muy reciente y todavía su presencia en el municipio no se ha hecho notar en exceso, Montesino sí ha podido hablar en varias ocasiones con ellos y asegura que son "muy cercanos". "Además, han dicho que todo lo que puedan ayudar para dar difusión al pueblo lo van a hacer. Están encantados", celebra el regidor abulense.

Por su parte, los habitantes han mostrado una "buena aceptación" de tenerles como vecinos, pero todavía no ha habido mucho contacto con ellos, más allá de haberles visto en su casa en alguna ocasión.

La sintonía de la familia de Juan del Val y Nuria Roca con el alcalde de Candeleda y El Raso es tan patente, que el propio Montesino asegura que pudo felicitar "personalmente" al escritor por el Premio Planeta 2025 que recibió recientemente.

"Nos alegra especialmente contar con su presencia y la de Nuria, así como con la vinculación que ambos mantienen con nuestra zona", apuntó en su momento el alcalde.

El entorno

Toda la zona de El Raso y Candeleda es conocida por su amplia oferta de turismo rural, senderismo y aguas en gargantas y piscinas naturales. Uno de sus recursos más conocidos es el castro celta vetón, que fue uno de los poblados prerromanos más importantes de Castilla y León.

Estuvo habitado hasta aproximadamente los siglos III y I a.C. Es un emplazamiento que aún conserva muchos vestigios de la cultura vetona, como murallas, casas, objetos importados o monedas romanas. Desde allí, además, se ofrece unas amplias vistas al Valle del Tiétar y al embalse de Rosarito.

La naturaleza de la zona también cuenta con gargantas de montaña como la de Santa María, la Albarea o Chilla, con saltos de agua y pozas, que durante el verano son muy frecuentadas por habitantes y visitantes, gracias a varias piscinas naturales con vistas a la Sierra de Gredos.

A nivel cultural, en Candeleda, municipio del que depende El Raso, cuenta con un casco histórico con arquitectura tradicional entramada, edificios como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y sus calles decoradas con el color de las flores, dando frescura y vida a todo el municipio.

La zona combina de esta manera cultura, patrimonio, naturaleza y gastronomía, con la esencia medieval de su historia y todo ello rodeado de parajes realmente agradables y atractivos para pasear.

El puente viejo, la Casa de la Judería, que fue sede de la Inquisición entre los siglos XV y XVI, y los museos Etnográficos o el Juguete de Hojalata son otros de los elementos que han llevado a Juan del Val y Nuria Roca a escoger El Raso para su proyecto de vida rural.

Otros famosos

El encanto de El Raso y Candeleda no ha enamorado únicamente al escritor y a la presentadora de televisión. Y es que otras figuras como el ex primer ministro británico John Major y su mujer ya escogieron a este municipio para pasar las vacaciones.

Major, junto a su mujer Norma y otros amigos llevan desde hace 30 años decantándose por Candeleda para pasar varios días durante la época estival. Hasta allí llegaron por Catalina Garrigues, candeledana de adopción y mujer de Tristan Garel Jones, compañero de partido del ex primer ministro y fallecido en 2020.

Aquel verano, John Major, al igual que Juan del Val y Nuria Roca, también interactuó con Carlos Montesino, interesándose tanto por los planes de futuro para Candeleda como los del propio regidor a nivel personal. Su encuentro sirvió para alentar de energía y positivismo al alcalde abulense.

Por supuesto tampoco hay que olvidar a Javier Capitán, antiguo propietario de la finca que hoy está en manos de Juan del Val y Nuria Roca. El sobrino de Pilar Narvión se hizo muy famoso durante su etapa como copresentador de 'El Informal' entre 1998 y 2002.

A mayores de las propiedades y las vacaciones, otras figuras mediáticas también han elegido Candeleda para eventos de gran importancia vital. Fue el caso de la hija del exministro de Justicia José María Michavila, Irene Michavila, quien eligió en 2019 la localidad abulense para celebrar su boda.

El enlace entre Irene Villa y el financiero Ramón Lladó se celebró por todo lo alto en la localidad, que también contó con preboda en un lujoso hotel de la zona. La conformación del nuevo matrimonio tuvo como testigos, además, a figuras como José María Aznar, Pablo Casado o Alejandro Sanz.

Sandra Barneda, periodista y presentadora de televisión, también tiene una finca de su propiedad en Candeleda Otras caras reconocidas que en algún momento han encontrado en esta zona de la provincia abulense un refugio han sido Lucía Figar, exconsejera del PP en Madrid, o Álvaro Rafael Morenés, hermano del marqués de Borghetto.

Candeleda y El Raso se postulan así como un refugio rural para muchas caras conocidas del mundo mediático español, atraídas por la tranquilidad, la naturaleza, el turismo rural y, desde hace meses, la presencia de Juan del Val y Nuria Roca.