Fallece el motorista que fue encontrado en una cuneta en Cebreros

Un motorista de 46 años ha sido encontrado fallecido en una cuneta de la carretera AV-502, en el término municipal de Cebreros (Ávila), durante la mañana de este sábado, 27 de diciembre.

Los hechos, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se han producido a eso de las 12:42 horas, cuando se ha solicitado a través de una llamada asistencia sanitaria para la víctima en el kilómetro 22 de la citada carretera.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local de Cebreros, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias de Sacyl, que han movilizado recursos hasta el lugar de los hechos.

Finalmente, los servicios sanitarios de emergencias de Sacyl únicamente han podido confirmar el fallecimiento del motorista.