Seis denuncias a un influencer por bañarse en lagos glaciares de uno de los lugares más protegidos de Castilla y León

La Guardia Civil de Ávila ha tramitado seis denuncias administrativas contra un creador de contenido por la publicación de vídeos en redes sociales mostrando actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido de extraordinario valor ecológico.

La investigación se inició tras la detección de material audiovisual difundido en distintos canales digitales. Las imágenes estaban grabadas en enclaves "especialmente sensibles" del Parque y mostraban prácticas prohibidas por la normativa ambiental vigente, según la Guardia Civil.

Entre las conductas del influencer en cuestión figura el vuelo de drones sin autorización en zonas de alta sensibilidad ecológica.

También la acampada no autorizada en áreas sometidas a protección especial, una actividad expresamente prohibida por su impacto directo sobre el entorno natural.

El contenido difundido incluía, además, baños en lagunas glaciares, ecosistemas "extremadamente frágiles" donde esta práctica está vetada. Los agentes constataron igualmente acciones que pueden alterar el comportamiento normal de las especies que habitan el Parque.

La Sierra de Gredos, un entorno especialmente sensible

La Sierra de Gredos alberga fauna especialmente sensible a la presencia humana y al ruido. Entre las especies afectadas se encuentran el águila real, el buitre leonado, la cabra montés y otras especies catalogadas, cuya protección es prioritaria para las administraciones.

La Guardia Civil subraya que actividades como el uso de drones, los baños en lagunas glaciares o la acampada ilegal pueden alterar los ciclos reproductivos, interferir en la conducta de la fauna y degradar hábitats de "excepcional fragilidad".

El Instituto Armado recuerda que cualquier actividad en Espacios Naturales Protegidos debe ajustarse a la legislación vigente.

Para determinadas prácticas es obligatorio disponer de las autorizaciones correspondientes, con independencia de su finalidad recreativa o divulgativa.

Asimismo, destaca la colaboración permanente con los Agentes del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León como un "pilar fundamental" del compromiso conjunto con la protección, vigilancia y conservación del patrimonio natural.