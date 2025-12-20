Confirmado por la Junta: más de 4 millones para construir el nuevo centro de salud de Madrigal de las Altas Torres

Alejandro Vázquez, durante la visita a las obras de Madrigal de las Altas Torres

La Junta de Castilla y León ha anunciado la reforma y ampliación del centro de salud de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Madrigal de las Altas Torres, en la comarca de La Moraña, al norte de Ávila, que atiende a 2.264 tarjetas sanitarias, con el objetivo de ofrecer "recursos asistenciales de primer nivel".

El plan incluye la incorporación al edificio actual del antiguo parador de turismo, que será rehabilitado para acoger parte de las dependencias sanitarias.

El presupuesto total asciende a 4.127.810 euros, e incluye redacción del proyecto, dirección facultativa, ejecución de la obra y equipamiento clínico. La Junta reafirma así su compromiso con la atención sanitaria en el medio rural.

La intervención se desarrolla sobre una parcela de 1.687 metros cuadrados. El nuevo centro dispondrá de 1.366 metros útiles distribuidos en áreas asistenciales y administrativas, con especial atención a la "funcionalidad y accesibilidad" de todos los espacios. Contará con sótano y dos plantas.

Entre los servicios que ofrecerá se incluyen consultas de medicina general, pediatría y enfermería, unidad de atención continuada, sala de emergencias polivalente, zona de extracción analítica, unidad de rehabilitación, profilaxis obstétrica y soporte vital básico. Además, se habilitarán zonas de espera amplias, vestuarios adaptados y un garaje para ambulancias.

Actualmente, los trabajos avanzan con replanteos, tabiquería seca, instalación de conductos de climatización y saneamiento, así como colocación de tubos para instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.

Estas actuaciones permitirán dotar al centro de una infraestructura moderna, eficiente y adaptada a los estándares de calidad asistencial, reforzando la atención sanitaria y mejorando la accesibilidad para todos los usuarios.