Atropellado por un autobús un hombre de 71 años cuando cruzaba la calle en un pueblo de Ávila

Un hombre de 71 años ha sido atropellado por un autobús en Sotillo de la Adrada (Ávila), a las 12:43 horas, como ha informado el Servicio de Emergencias, en la Avenida de Madrid, a la altura del número 9.

El autobús, como señalan las mismas fuentes, ha golpeado al varón mientras cruzaba la calle. El hombre estaba herido, pero consciente.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Sotillo y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia y personal de Atención Primaria del centro de salud para atenderle. También ha sido informada la Guardia Civil de Tráfico.

El herido en el atropello ha sido trasladado, en ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias, junto con el personal de Atención Primaria, al centro de Salud de Sotillo.