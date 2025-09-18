Los pueblos del Bajo Tiétar, a la espera de un permiso de la Junta para tener fibra óptica: “Llevamos 6 meses de retraso"

La conectividad digital en el Bajo Tiétar (Ávila) continúa en punto muerto por la falta de un permiso administrativo.

Así lo ha denunciado el secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, quien ha reclamado a la Junta de Castilla y León que desbloquee “de manera inmediata” la autorización pendiente para culminar el anillo de fibra óptica entre Ávila y Cáceres, una infraestructura considerada estratégica para la comarca.

Los socialistas afirman que según fuentes de Telefónica, el permiso en cuestión fue solicitado el pasado 7 de marzo de 2025. A día de hoy, más de seis meses después, el trámite continúa sin resolverse, lo que impide dar el paso definitivo hacia la concesión de licencias municipales.

“Sin este informe favorable, los Ayuntamientos del Bajo Tiétar no pueden otorgar la licencia definitiva, y los vecinos siguen padeciendo una deficiente cobertura de telefonía móvil, internet y fibra óptica”, advirtió Montesino.

El retraso en la autorización mantiene a numerosos municipios del Bajo Tiétar en una situación de desigualdad tecnológica respecto a otros territorios.

La falta de conectividad no solo limita el acceso de los hogares a servicios digitales básicos, sino que también lastra oportunidades económicas, educativas y sociales.

“El desarrollo económico, social y digital de nuestros pueblos no puede seguir supeditado a retrasos en la tramitación administrativa. El Bajo Tiétar necesita soluciones inmediatas”, subrayó el dirigente socialista.

Reclamo de responsabilidad

Desde el PSOE de Ávila se insiste en que la Junta debe actuar “con responsabilidad” y agilizar los trámites para que la obra se complete cuanto antes.

El partido recalca que no se trata de una reivindicación partidista, sino de una necesidad urgente para evitar que los municipios rurales queden atrás en la transición digital.

Este medio ha ido contando a lo largo de estos meses muchas situaciones que se están viviendo en esta zona. Por ejemplo, en la antesala de la Nochebuena, cuando el Ayuntamiento de Candeleda (Ávila) se plantaba y enviaba un ultimátum anunciando que “estudiaba la posibilidad de emprender acciones legales contra Telefónica”.

Todo, en palabras de su alcalde, Carlos Montesino, debido a los “graves perjuicios ocasionados por las continuas interrupciones en los servicios de telefonía e internet” que “afectan de manera reiterada al municipio y comarca en los últimos meses”.

Y es que“todo el Valle del Tiétar en la provincia de Ávila está afectado por los problemas de cobertura de teléfono y de Internet. Desde Candeleda, pasando por El Raso, Arenas de San Pedro o Poyales del Hoyo, entre otros. Siempre ha habido mala cobertura, pero llevamos unos meses que es constante. Hay días completos que estamos sin teléfono ni internet”, confesaba el alcalde.

“Estamos hasta las narices. Exigimos soluciones ya. Nos cobran como en una gran ciudad, pero no tenemos ni teléfono ni internet. Nos hablan del teletrabajo, de la España vaciada… pero aquí se aprecian los problemas de estos pequeños núcleos rurales que estamos abandonados a nuestra suerte”, afirmaba en este reportaje, Belén una vecina.