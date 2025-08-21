Muere un hombre y al menos otro resulta herido en un tiroteo en Ávila

Un hombre de 51 años ha muerto y al menos otra persona ha resultado herida durante un tiroteo en la tarde de este jueves en Ávila, según han trasladado fuentes de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 18:14 horas, cuando el 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas de vecinos que alertaban que habían escuchado disparos en la calle Maestro Piquero, al sur de la capital abulense.

En las llamadas, los alertantes señalaban que había dos personas heridas por arma de fuego, estando una de las víctimas inconsciente y otra con una herida en la pierna.

Asimismo, precisaron, también, que ambos estaban siendo trasladados en coches particulares hasta un centro sanitario.

Minutos después se han recibido varias llamadas desde el centro de salud del Paseo de la Estación, donde había llegado uno de los heridos. Aquí, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del mismo.

Al lugar de los hechos se trasladaron la Policía Nacional, la Policía Local y el servicio de emergencias del Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil por si hubiera más heridos. También se ha dado aviso a la Guardia Civil. Por el momento, no han trascendido más datos de los hechos ni si ha habido detenidos.