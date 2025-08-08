El terror del fuego vuelve a Ávila: declarado el nivel 2 en un incendio en San Bartolomé de Pinares

El incendio forestal declarado este viernes en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila, ha alcanzado el Índice de Gravedad Potencial 2, según la información oficial difundida a las 16.20 horas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

El fuego comenzó a las 14.45 de este viernes 8 de agosto y continúa activo. Se localiza en la comarca de El Hoyo de Pinares.

Desde la plataforma Inforcyl indican que la causa probable del incendio está en fase de investigación y que las llamas afectan a zonas arboladas, de matorral, pasto y superficie agrícola.

Incendio de San Bartolomé de Pinares @AT_Brif Twitter

En el operativo participan agentes medioambientales, celadores y un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos.

En total, se han movilizado 42 recursos: 5 agentes medioambientales o celadores, 7 cuadrillas terrestres, 11 autobombas, 11 medios aéreos (entre helicópteros e hidroaviones), 7 brigadas especializadas (ELIF y BRIF) y un bulldozer.

El operativo de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL) establece que el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial implica que el incendio puede suponer una amenaza seria a poblaciones que requieran medidas de socorro o protección de bienes.

Incendio de San Bartolomé de Pinares @AT_Brif Twitter

También puede suponer un grave riesgo para bienes no forestales, cortes en carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia, interrupciones en vías férreas, afección a instalaciones singulares, a zonas de reserva de espacios naturales protegidos o el peligro para masas arboladas de más de 300 hectáreas.