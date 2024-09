Argüello pide "poner en contexto" los cánticos del alcalde de Vita: "Es una fiesta popular, a altas horas y después de haber bebido"

El presidente de la Confederación Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha tildado de "reprobable" el cántico del alcalde de Vita (Ávila), Antonio Martín, en una entrevista realizada por Europa Press. Una canción que tuvo lugar durante las fiestas del pueblo y que hacía apología a "la pederastia y la violación".

En este sentido, Argüello ha pedido "ponerlo en su contexto" de fiesta popular, "a altas horas de la madrugada y después de haber bebido". Asimismo, ha asegurado que "toda opinión de lo que puedan ser motivos, a través de las intervenciones de músicas, letras, cantos, pues de algo que haga un elogio de cualquier tipo de violencia me parece reprobable, pero también creo que hay que poner las cosas en su contexto".

Por ello, el presidente de la Confederación Episcopal Española ha recordado que coincidía con "las fiestas de los pueblos, a altas horas de la madrugada y después de haber bebido". Motivo por el cual pide "situarlo en ese contexto". Asimismo, ha aprovechado para recordar las canciones que se cantan en las verbenas de los pueblos durante estas fechas estivales: "Tendríamos que hacer repaso de tantas letras, canciones, muchas en inglés, que se cantan en verbenas, pueblos, ciudades. Permite situar las cosas en un contexto y no crecer en lo que pudiera ser una sociedad excesivamente puritana que hace que cualquier texto, que cualquier letra, parezca ser rechazada".

Pese a estas declaraciones en las que pedía ponerlo en el contexto de fiestas, Argüello no ha puntualizado que esto "no justifica la responsabilidad de un alcalde", quien es el "encargado de que las cosas puedan ir bien y tiene una responsabilidad añadida".

Cabe recordar que la letra de la canción decía lo siguiente: "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. La subí la faldita y le baje la braguita". Un polémico cántico que continuaba con un: "La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".

Una letra por la que el Partido Popular ha decidido expulsarlo por su "compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores". Un vídeo que tildan de "nauseabundo" y por el que él mismo ha asegurado que no va a dimitir.

Pese a que ha asegurado que "nunca más" volverá a cantar esa canción, afirma que nadie de su pueblo le ha llamado para que dimita "sino todo lo contrario, para decirme que no se me ocurra".