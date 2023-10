Sánchez Cabrera, el alcalde abulense del 'tasazo' que se ha subido el sueldo más de 4.000 euros: "Es un atraco a mano armada"

Estalla la polémica en el Ayuntamiento de Ávila. El alcalde de la capital abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila, ha mostrado su intención de subir varios impuestos municipales durante el año 2024. En concreto, la subida alcanzaría el 10% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el 44% en la tasa de basuras y el 5% en el impuesto de circulación. Una medida que ha sido muy criticada por la oposición ya que coincide con una subida del sueldo del regidor desde los 70.293,02 euros que cobraba en 2022 hasta los 74.572,08 euros acordados el pasado mes de junio. "Es un atraco a mano armada", ha asegurado la portavoz del PP en el Consistorio, Alicia García, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una subida de sueldo de Sánchez Cabrera que no es nueva y que, según indica García, ha sido la tónica dominante durante su mandato. "En 2019 el anterior alcalde termina el mandato con un sueldo de 66.716,87 euros brutos anuales y él nada más llegar, en el Pleno de Organización, se fija un sueldo de 68.300 euros. Por tanto, lo primero que hace al llegar es subirse el sueldo", asegura la portavoz popular. El partido Por Ávila, además, cuenta con siete concejales liberados en el Ayuntamiento, lo que supone un coste de 395.668 euros euros para las arcas municipales. Otro concejal, Héctor Sastre, no posee la liberación en el Ayuntamiento pero es asesor en las Cortes de Castilla y León.

A juicio de García, Sánchez Cabrera pretende que los abulenses "paguen su mala gestión" al frente del Ayuntamiento y ha criticado que el alcalde no ha presentado la modificación de las ordenanzas fiscales a los abulenses y tan solo se lo ha transmitido a los grupos políticos del Consistorio. "Nos enviaron las ordenanzas a los grupos por correo electrónico un viernes a las 23:00 de la noche y ha sido el PP el que ha destapado esa subida de impuestos", ha afirmado.

La portavoz del PP ha recordado que Sánchez Cabrera ya subió el IBI en el año 2019 cuando tomó posesión como alcalde, en aquel momento un 8,6% frente al 10% actual, y ha denunciado que en la tasa de basuras pretende "meter un tasazo de un 44%" y que el impuesto de circulación se subirá un 5%. "Todo ello con afán recaudatorio, los gastos y los ingresos para el próximo año no le cuadran, tiene más gastos que ingresos porque ha tenido más gastos de los que debería, entre ellos la subida de sueldo y mantener a los siete liberados", ha denunciado, asegurando que se ha "metido en obras" que hay que cofinanciar con fondos europeos y que "no le cuadran las cuentas".

García ha recordado que ya en el año 2019, cuando empezó la anterior legislatura y Sánchez Cabrera asumió el bastón de mando de la ciudad, Ávila fue "la segunda capital de España que más subió los impuestos" y ha criticado que a pesar de que se ha producido una recaudación de seis millones de euros más en cuatro años esto "no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos" para los abulenses. "Hay un contrato de limpieza que lleva caducado cinco años, un contrato de transportes prorrogado y no se han mejorado las cosas, no hay mejores parques, jardines, aceras ni calles", ha lamentado.

Alicia García: "Los abulenses no se merecen este trato abusivo"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento se ha mostrado convencida de que esa subida de impuestos va dirigida únicamente a "cubrir los agujeros que el alcalde ha generado" y ha negado que el motivo de este incremento fiscal sea el alza de la inflación, como ha asegurado Sánchez Cabrera. "La inflación ha afectado a todos por igual y también a los vecinos de Ávila, es totalmente inconcebible que lo paguen los abulenses que se han visto afectados por la subida de precios y por la subida de impuestos por parte del otro Sánchez", ha afirmado.

García ha denunciado que el alcalde "se ha metido en obras que nadie le ha pedido con fondos europeos". "Si en una casa no hay platos y te financian parte de un robot de cocina, sigues sin tener platos", ha asegurado, señalando que sigue sin tener unos contratos de transporte público o de limpieza "actualizados" después de haber recaudado seis millones de euros la pasada legislatura. A juicio de la portavoz, lo que pretende el alcalde es "meter otro sablazo" al principio de la legislatura para que dentro de cuatro años "se haya olvidado" y volver a "derrochar" esa recaudación.

"Los abulenses no se merecen este trato abusivo", ha señalado, afirmando que el Grupo Popular se va a oponer "claramente" a la medida y que su propuesta a la de modificar las ordenanzas fiscales "a la baja". "·El PP defiende que el dinero tiene que estar en los bolsillos de los abulenses", ha insistido.

El PP denuncia que el Gobierno municipal sigue teniendo siete liberados

La portavoz popular se ha mostrado, además, "totalmente en contra" de la subida de sueldo llevada a cabo por el regidor. "Él lo que hace es: primero yo y mis siete liberados", ha afirmado, recordando que los siete liberados del Ayuntamiento se mantienen a pesar de que Por Ávila gobierna en minoría, con 11 concejales, y que en la anterior legislatura el partido de Sánchez Cabrera y Ciudadanos sumaban 13 y tenían mayoría absoluta. "Mantienen a los siete liberados gracias al apoyo del PSOE", ha denunciado. Los sueldos del alcalde y de los siete concejales con dedicación exclusiva en el Consistorio suponen un total de 425.213,72 euros al año a las arcas municipales.

Según ha denunciado García a este medio "es muy fácil subir los impuestos a los abulenses y subirte el sueldo" pero ha instado al alcalde de la capital a "gestionar más y ser más eficaz". "Si incumple lo que promete, gestiona mal y no le cuadran los gastos y los ingresos, esa mala gestión de los últimos cuatro años no la pueden pagar los abulenses, que es lo que él pretende", ha afirmado.

La propuesta del PP: una bajada progresiva del IBI para atraer inversión

La portavoz del Grupo Popular en el Consistorio ha asegurado que su propuesta en materia fiscal es "diametralmente opuesta" a la de Sánchez Cabrera. "Nosotros proponemos una bajada progresiva del IBI durante esta legislatura de tal modo que en 2027, al término de la misma, esté al nivel del año 2019, bajándolo hasta el 8,6% que el alcalde subió", ha señalado a este medio.

García ha destacado que la subida del IBI y la tasa de basuras "afecta a todos los abulenses por igual" pero que afecta "sobremanera" a las empresas, a los negocios, a los comercios y al sector turístico de Ávila. "Una subida del 10% del IBI a una nave mediana de un polígono industrial supone 800 euros más y el incremento de la tasa de basuras son 500 o 600 euros más y eso resta competitividad a una ciudad que lo que tiene que hacer es reducir el IBI y no incrementar impuestos para atraer inversión que genere riqueza", ha afirmado.

A juicio de la portavoz del PP, si Ávila sigue subiendo impuestos no va a ser una ciudad "atractiva" para que las empresas se instalen en los dos polígonos con los que cuenta la capital abulense y ha mostrado la voluntad de los populares de dar "ventajas" en el impuesto de actividades económicas, en el de construcciones y dar bonificaciones a las familias numerosas o monoparentales de la ciudad para tener en cuenta a las familias "que peor lo están pasando".

García ha hecho hincapié en sus declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León en la necesidad de esta bajada de impuestos y ha insistido en que la subida de tasas propuesta por el actual alcalde sería un duro golpe para la competitividad económica de la ciudad. "Si a un negocio le vas a subir el IBI y la tasa de basuras lógicamente si tiene que elegir entre una ciudad u otra para instalarse ese es un motivo para que Ávila sea menos competitiva a nivel empresarial", ha concluido. Una subida de impuestos para la que el alcalde necesitará el apoyo de algún grupo de la oposición al gobernar en minoría, con solo 11 concejales de los 25 del Consistorio.

