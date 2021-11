Ortega Smith augura una "entrada con fuerza" de Vox en las Cortes y cree que serán decisivos

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, auguró hoy que su partido protagonizará una "entrada con fuerza" en las Cortes de Castilla y León cuando se convoquen las elecciones autonómicas. Entre aplausos y al grito de "fenómeno" fue recibido este sábado en Ávila, donde inauguró la nueva sede de la agrupación ubicada en la avenida de los Hornos Caleros.

Acompañado por la diputada nacional por Ávila de su partido, Georgina Trías, así como por el presidente de Vox en Ávila, Ortega Smith se mostró eufórico ante el futuro que espera para su partido tanto en la provincia abulense como en Castilla y León. "Uno de cada cuatro abulenses cree en nuestro proyecto", recalcó el también diputado. "O lo que es lo mismo, a uno de cada cuatro abulenses ya no le engañan más", aseguró antes de reunirse a última hora de la tarde con un grupo de simpatizantes abulenses.

Antes de ese momento, eso sí, pudo conocer la nueva sede del partido, "el buque insignia", la definió, el lugar donde Vox, decía, va a preparar todo su trabajo emulando en buena medida a Santa Teresa. "Le pedimos que nos dé fuerza porque, como ella, vamos a recorrer todos los rincones de la provincia", les anunció a los seguidores del partido congregados a las puertas de la sede.

"Todo el equipo provincial, afiliados, coordinadores de zona, municipales, vicesecretarios tienen ya en su carpeta de agenda de trabajo el proyecto de VOX para entrar con fuerza en Castilla y León", anunció Ortega Smith, que dejó claro el optimismo que prima en el partido al asegurar: "Vamos a entrar con un importante grupo parlamentario que va a ser decisivo en la política".

Un grupo parlamentario, lo definió, "que va a ser determinante para ponerle freno a las políticas progres del señor Mañueco". En opinión de Ortega Smith, el actual presidente de la Junta de Castilla y León, al que definió como "progre con voluntad y vocación", ha decidido "comprar la Agenda 2030".

"Ha decidido ser más progre que los progres y hacer las políticas de la izquierda ahorrándoles el trabajo de llegar al Gobierno y tener que hacerlas", dijo respecto a Mañueco. "Es como la internacional de los progres", ironizó el diputado sobre este aspecto, "les dice a los progres del PSOE, de Unidas Podemos y a toda la izquierda que no se preocupen, que ya están ellos para hacer todas las políticas de ideología de género, de la memoria histórica, para seguir machacando a agricultores y ganaderos, para seguir manteniendo provincias abandonadas... Es decir, seguir abandonando estos urbanitas, estos ‘pijo-progres’ de ciudad seguir abandonando al campo".

Pero para Ortega Smith, "Ávila es mucho más. Ávila es ganadería. Ávila es turismo. Es tradición. Necesita infraestructuras y necesita coordinación de administraciones". Y criticó en este sentido la situación generada a la hora de sofocar el incendio de Navalacruz del pasado mes de agosto.

"Este proyecto de Vox en la provincia de Ávila va viento en popa", regresó a la política provincial el secretario general de este partido, que anunció que la agrupación confía en poder alcanzar pronto el medio millar de afiliados. "Eso nos lleva a consolidar una fuerza política en la que confía uno de cada cuatro abulenses", insistió en esta idea el diputado por Madrid.

"Y nosotros tenemos la tarea de que sean la inmensa mayoría. Que se den cuenta de que el PP lleva muchos años engañando, que no gobernando y que necesitamos hacerle frente a la política de la izquierda", dijo respecto a un asunto que él no considera "una cuestión de siglas" sino de si "quiero o no quiero las políticas de la izquierda".

Y concluyó su intervención asegurando que "Ávila se merece tener un buen puñado de diputados en las Cortes de Castilla y León. Se merece tener buenos alcaldes, buenos concejales. Y que cuando lleguen las elecciones generales seguir teniendo buenos diputados como Georgina".