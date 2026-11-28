El voto por correo se desploma un 60% en Castilla y León en las elecciones del 29-N

Caída en picado del voto por correo en las elecciones generales de 29 de noviembre en Castilla y León. Según los datos, se han admitido 66.973 votos por correo en la Comunidad, lo que representa un 60,86% menos que en los comicios de 2023, que tuvieron lugar durante el verano.

A pesar de la gran caída con respecto a los anteriores comicios, la cifra se sitúa un 11,83% por encima de las elecciones de 2019, año en el que los comicios tuvieron lugar en el mismo periodo del año.

A nivel nacional, se han admitido 1.012.033 votos por correo en España, con una caída del 59,05% con respecto a las elecciones veraniegas de 2023 y un 8,86% por encima de los comicios de 2019.

De esta manera, Castilla y León se sitúa por encima de la media nacional tanto en la caída en comparación con las últimas elecciones como en el incremento con respecto a los comicios de hace siete años.

Por provincias, León es la que más votos por correo tiene admitidos, con 13.836 electores que han recurrido a su derecho a través de esta fórmula.

Le sigue Valladolid, con 11.982. El podio lo completa Burgos con 10.590. El resto de provincias se sitúan por debajo de los 10.000 votos por correo admitidos.

En el lado contrario de la balanza, como la provincia con menos votos por correo admitidos, se sitúan Soria, con 3.137, Segovia, con 3.724 y Ávila, con 4.407.

Salamanca ha registrado 9.273, Palencia 4.978 y Zamora 5.136. La Comunidad con mayor número de votos por correo admitidos en toda España ha sido Andalucía, con 187.510.