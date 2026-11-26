Una mujer en la pescadería de un supermercado de Valladolid Leticia Pérez ICAL

Confirmado por la Junta: 11,1 millones en tarjetas y vales para que las familias vulnerables compren productos básicos

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León convocó una línea de subvenciones, por importe de 11,1 millones de euros, dirigida a entidades sin ánimo de lucro que formen parte de la Red de Protección e Inclusión a Personas y Familias en Situación de Mayor Vulnerabilidad Social o Económica.

En concreto, se trata de entidades que contribuyan con el reparto a través de tarjetas o vales para la compra de productos básicos, según un extracto de la Orden de 23 de noviembre, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Esta subvención, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), de asistencia material básica (programa básico), se extiende a las anualidades 2027, 2028 y 2029, en régimen de concurrencia competitiva.

Incluye los gastos derivados de la producción, provisión, distribución y control del uso de tarjetas o vales para la adquisición gratuita de alimentos y otros productos de asistencia material básica para las familias participantes en el programa básico.

Así, para las anualidades de 2027 y 2028 se dedicará un importe de 3,8 millones de euros, en cada caso, para los productos que se adquieran con las tarjetas o vales entregados a las familias: y 203.132 euros, también cada uno de los dos años, para destinar a los gastos de realización del programa en concepto de asistencia técnica.

En cambio, para 2029 el importe será de 2,9 millones y 157.194,89 euros para gastos del programa.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días naturales contados a partir de este viernes.