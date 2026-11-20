Abdalahe, el delegado saharaui que pide no votar a Sánchez por traicionarlos: “Necesitamos un cambio de Gobierno”

El delegado del Frente Polisario en Castilla y León, Abdalahe Hamad Jlil, no oculta su indignación con Pedro Sánchez.

Cuatro años después del cambio de posición, uno más, del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental, el representante saharaui considera que el presidente ha roto con décadas de política exterior.

Además que "ha abandonado" a un pueblo que lleva medio siglo esperando una solución a su situación.

Su diagnóstico de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre es contundente: hace falta un cambio de rumbo en España, por lo tanto pide no votar a Sánchez.

“Hemos sido engañados, decepcionados, traicionados. Caben todos los calificativos”, resume Jlil al hacer balance de la legislatura que ahora termina en una conversación sincera con EL ESPAÑOL Castilla y León.

Una legislatura que, desde su perspectiva, ha estado marcada por el acercamiento de Moncloa a Marruecos y por lo que considera una renuncia a la defensa de los derechos de los saharauis.

El origen de su enfado tiene una fecha concreta: marzo de 2022.

Entonces, Pedro Sánchez trasladó al rey Mohamed VI su respaldo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, a la que definió como “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto.

Giro político

La decisión supuso un giro histórico en la posición española y abrió una nueva etapa en las relaciones entre Madrid y Rabat.

Hasta entonces, los distintos gobiernos españoles habían mantenido una posición de apoyo al marco de Naciones Unidas y de defensa de una solución política que respetase el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

El anuncio de Sánchez, además, llegó sin un debate parlamentario previo y provocó un profundo malestar entre los representantes del Frente Polisario, las asociaciones de solidaridad y buena parte de los sectores políticos que tradicionalmente habían respaldado la causa saharaui.

“A partir de ahí, el giro que ha hecho Sánchez rompe 45 años de neutralidad de los diferentes gobiernos de España”, sostiene el delegado.

A su juicio, el presidente ha abandonado una responsabilidad histórica para acercarse a Marruecos, un país al que acusa de mantener sometido al pueblo saharaui.

Asimismo, Jlil considera que el cambio de posición además de perjudicar a los intereses de los saharauis, “contradice” los principios que tradicionalmente ha defendido la izquierda española.

“Un presidente del Gobierno que dice que es de izquierdas y luego hace una alianza satánica con un dictador en el norte de África”, reprocha.

El representante del Polisario habla incluso de una “alianza diabólica” y sostiene que el Ejecutivo ha actuado contra los derechos humanos, las resoluciones internacionales y el sentir de una parte importante de la sociedad española.

Una crítica que extiende también a la falta de explicaciones políticas sobre una decisión que, cuatro años después, continúa siendo una de las grandes heridas en las relaciones con el movimiento saharaui.

Incluso en febrero de 2025, el grupo socialista votó en contra de dos propuestas de Sumar y Bildu en el Congreso, sobre la concesión de la nacionalidad a los saharauis y acerca del espacio aéreo del Sáhara Occidental.

Sin cicatrizar

Para entender el malestar de Abdalahe Hamad Jlil hay que remontarse a la historia del Sáhara Occidental. Antigua colonia española, el territorio fue abandonado por España en 1976, después de los Acuerdos de Madrid de 1975 y de la entrada de Marruecos y Mauritania.

Desde entonces, el conflicto ha permanecido sin resolver y el pueblo saharaui reclama el ejercicio de su derecho a la autodeterminación.

Naciones Unidas mantiene al Sáhara Occidental en su lista de territorios no autónomos desde 1963.

En 1991 se creó la MINURSO, la misión internacional que debía facilitar la celebración de un referéndum para que los saharauis decidieran su futuro. Sin embargo, aquella consulta nunca se ha celebrado.

La cuestión jurídica de la responsabilidad española es también objeto de controversia.

Aunque el delegado reivindica el papel de España como potencia administradora y reclama que recupere esa posición, Naciones Unidas recoge que el Gobierno español comunicó en febrero de 1976 el fin de su presencia en el territorio y su desvinculación de las responsabilidades internacionales sobre su administración.

Una percepción que se vio alimentada por las decisiones posteriores de la Unión Europea: en octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la anulación de acuerdos comerciales con Marruecos que se aplicaban al Sáhara Occidental sin contar con el consentimiento de su pueblo.

Por otro lado, el delegado asegura que el rechazo a la política de Sánchez no se limita a las organizaciones saharauis, ya que reconoce que tiene “amigos socialistas” que son muy críticos con lo que está pasando.

“Los votantes socialistas están en contra de la política de Sánchez con el Sáhara, porque es de sentido común, y así me lo ha comunicado”, afirma.

"No hay que ser muy listo"

Con las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte, Jlil no señala a una formación política concreta a la que deban respaldar los saharauis, pero sí deja clara su posición sobre la continuidad del actual Ejecutivo.

Preguntado por qué deberían hacer ante las urnas después de estos cuatro años, apela al sentido común y recuerda la situación de un pueblo que lleva décadas esperando una solución.

“No hay que ser muy listo. Todos nuestros derechos han sido pisoteados”, responde. Su petición es que los próximos comicios permitan un “cambio de rumbo” en la política española y que el nuevo Gobierno recupere una posición más favorable a la autodeterminación.

"Esperemos que haya un cambio de rumbo y que haya un nuevo Gobierno, y que se respeten los derechos", insiste.

En esa línea, reclama que España vuelva a implicarse en Naciones Unidas y recupere lo que denomina una “neutralidad positiva”, con una actuación diplomática que contribuya a desbloquear el conflicto y a defender los derechos de la población saharaui.

El delegado también mira con preocupación la situación sobre el terreno, donde considera que el pueblo saharaui continúa atrapado en un conflicto que parece no tener salida.

“Se vive como hace 51 años”, explica. Para Jlil, la falta de avances diplomáticos y el fracaso de los mecanismos internacionales han alimentado la frustración de una población que lleva demasiado tiempo esperando una solución.

Uno de los acontecimientos que más inquietud ha generado ha sido el futuro de la MINURSO. El pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no consiguió renovar su mandato. Rusia vetó una propuesta estadounidense y una resolución alternativa presentada por Moscú tampoco obtuvo los apoyos necesarios.

Como consecuencia, la misión concluyó sus operaciones, un hecho que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del territorio.

La misión había nacido en 1991 con el objetivo de facilitar el referéndum de autodeterminación, una consulta que debía celebrarse en un plazo relativamente breve y que, más de tres décadas después, sigue sin materializarse.

Para Jlil, este escenario puede tener consecuencias muy graves.

El representante saharaui advierte de que el conflicto podría desembocar en una nueva escalada militar entre el Frente Polisario y Marruecos. "Creemos que la guerra va a ser inminente", alerta.

"Harto es poco. Mucho tiempo esperando y sufriendo, harto se queda corto", añade al describir el estado de ánimo de los saharauis.

Una situación que, a su entender, se agrava por la ausencia de una solución internacional efectiva y por el debilitamiento de los instrumentos que debían garantizar el proceso de paz.

Por último, Abdalahe Hamad Jlil insiste en que el pueblo saharaui no tiene intención de renunciar a sus reivindicaciones.

Su esperanza pasa ahora por un cambio político en España y por recuperar el respaldo diplomático que considera perdido durante la etapa de Pedro Sánchez.

“No tenemos otra opción”, concluye.