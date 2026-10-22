Vox busca recuperar los seis escaños el 29-N con listas renovadas: estos son los candidatos en las 9 provincias

Este miércoles, Vox desveló sus candidaturas al Congreso de los Diputados por las nueve provincias de Castilla y León de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con una apuesta clara por la renovación selectiva y el objetivo de volver a los seis escaños que obtuvo en 2019.

Solo dos cabezas de lista repiten respecto a 2023: Pablo Sáez Alonso-Muñumer por Valladolid −el único diputado actual de la formación en la comunidad, además de tesorero nacional− y Pablo Calvo Liste por León, que ya ocupó escaño entre 2019 y 2023.

El resto son caras nuevas o perfiles que saltan de la arena autonómica o local a la nacional, con seis hombres y tres mujeres al frente de las papeletas.

La apuesta más llamativa es la del leonés Miguel Suárez como número uno por Zamora. El berciano, nacido en Mieres (Asturias) y residente en Ponferrada, fue procurador en las Cortes de Castilla y León durante la XI legislatura (2022-2026).

Se quedó fuera en las autonómicas de marzo por el efecto cremallera −iba de número tres− y fue recolocado como asesor de la Vicepresidencia Primera de la Mesa, a cargo de Carlos Menéndez.

Suárez Arca aporta un perfil con experiencia parlamentaria real y un tono que en el hemiciclo autonómico se ha distinguido por combinar la contundencia habitual de Vox con referencias intelectuales y una mirada histórica sobre el declive y la potencialidad de Castilla y León.

En intervenciones y declaraciones ha invocado ideas del conservadurismo contemporáneo y se ha apoyado en el marco de pensadores de la Generación del 98 como Ramiro de Maeztu.

Desde las Cortes criticó lo que llamó la "quimera autonomista" y los "aprendices de secesionistas" del leonesismo y defendió una visión de la historia "fidedigna", con grises, frente a "relatos sectarios".

También puso el foco en el contraste entre la prosperidad histórica de comarcas como El Bierzo o las cuencas mineras y la "miseria" que, a su juicio, han provocado "décadas de bipartidismo", políticas climáticas que impiden explotar recursos y un modelo que"favorece importaciones en detrimento del sector primario e industrial local".

Más allá de ese caso, el dibujo general es de renovación amplia. En Ávila lidera Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior y presidente de la asociación 'Una Policía para el Siglo XXI'.

Expolicía, ha centrado su discurso en la vinculación entre inmigración irregular y criminalidad y recientemente fue absuelto de un delito electoral por haber participado en un acto de Vox en 2023 mientras aún era agente en activo.

En Burgos la cabeza de lista es Eugenia Landaluce, abogada y asesora del grupo parlamentario en las Cortes desde junio, que ya figuró en la lista europea de 2024.

En Segovia aparece Gonzalo Babé, exdiputado en la Asamblea de Madrid con trayectoria directiva en El Corte Inglés. En Salamanca, Laura Magdaleno Miguel encabezará la lista.

La estrategia combina continuidad en quienes han sostenido la representación parlamentaria con una renovación que prioriza visibilidad en temas de seguridad e inmigración, perfiles procedentes de la estructura autonómica o local y cierta flexibilidad geográfica.

En una comunidad donde Vox ha mantenido peso en las Cortes pero solo un diputado en el Congreso en la legislatura que acaba, el objetivo es ampliar presencia nacional en unas generales anticipadas y recuperar los seis representantes de 2019.

Queda por ver cómo se traducen estas candidaturas en provincias de muy distinto peso demográfico y con una fuerte competencia del PP, a falta del posible acuerdo con los populares en el Senado, que continúa siendo una incógnita.

Listas completas al Congreso

Ávila

1- Samuel Vázquez

2- Sara Beltrán

3- José Manuel Lorenzo Serapio

Burgos

1- Eugenia Landaluce

2- Ignacio Peña

3- Alejandra Medina

León

1- Pablo Calvo Liste

2- Blanca Herreros

3- Santos Martínez

Palencia

1- Matías Recio

2- María Calvo

3- Ramón Ortega

Salamanca

1- Laura Magdaleno Miguel

2- Mauricio Angulo Guerrero

3- María Pía Rodríguez

Segovia

1- Gonzalo Babé

2- Marta Andrino

Soria

1- Andrea Martínez Ruiz

2- Alberto Peñuelas Felipe

Valladolid

1- Pablo Sáez Alonso-Muñumer

2- Atenea Santana del Castillo

3- Jesús Fernando de Diego Barahona

Zamora

1- Miguel Suárez Arca

2- Patricia Alonso Villar

3- Jonathan García