El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Rubén Cacho ICAL

La Junta asegura que las nuevas ayudas al cine "garantizan la libertad" y reafirma su compromiso con la Seminci

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves las nuevas bases de las ayudas al cine de Castilla y León como un instrumento al servicio de "la calidad y la libertad", al tiempo que ha reafirmado el apoyo inequívoco de la Junta a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Carriedo ha subrayado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que lo que inspira siempre la actuación de la Junta "es la calidad y la libertad en toda producción artística".

Castilla y León, ha recordado, "tiene una amplísima trayectoria cultural" y su política debe guiarse por la defensa de ambos principios.

En este sentido, se ha remitido al acuerdo de Gobierno entre PP y Vox y al pacto de legislatura, cuyo punto 19.2 establece que la actuación del Ejecutivo autonómico "debe regirse por los principios de libertad, eficiencia y austeridad, rechazando cualquier intento de imponer sesgos ideológicos".

"Esto nos obliga a actuar siempre en defensa de la libertad también en la producción cultural de calidad", ha afirmado.

"Evitar imposiciones"

El portavoz ha recordado que ayer el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ofreció explicaciones detalladas sobre la orden que regula la convocatoria y que excluye la financiación de actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas.

La norma, ha precisado, fija un conjunto de plazos y exige que, antes de su resolución, se constituya una comisión de expertos integrada por personas "del mayor reconocido prestigio posible".

"Siempre el respeto a las opiniones individuales: cada uno tiene sus gustos y tiene derecho a poder expresarlos", ha insistido Carriedo.

"Garantizar la libertad y calidad tiene que ver mucho con evitar imposiciones ideológicas. La libertad exige respetar el gusto de cada cual y respetamos el gusto individual de cada persona. Respetamos la libertad y favorecemos la máxima calidad", ha afirmado.

Sobre el recurso anunciado por el Ministerio de Cultura, el portavoz ha señalado que se trata de un derecho que le asiste al Gobierno central. "Desde el respeto, es un derecho que tiene el Ministerio y respetamos siempre la actuación judicial", ha apuntado.

Apoyo a la Seminci

En cuanto a la Seminci, Carriedo ha sido tajante después de que Díaz Pico asegurase este miércoles que el festival "tiene mucho que mejorar en adoctrinamiento ideológico". "Nuestro apoyo es inequívoco", ha afirmado.

El portavoz de la Junta ha recordado que los presupuestos incluyen una dotación específica para el festival y ha garantizado que la Junta seguirá respaldando "esta importante actividad de carácter cultural", también "desde el respeto al impulso que el Ayuntamiento de Valladolid está realizando".

Carriedo ha añadido que el mismo presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha presentado los actuales presupuestos impulsará los de 2028 "con el mismo criterio", de modo que el compromiso con la Seminci se extiende a toda la legislatura.

"La Junta tiene un compromiso claro con la Seminci y vamos a seguir participando para que esta manifestación cultural siga siendo de relevancia nacional e internacional", ha afirmado.

Por último, preguntado por la cancelación de la obra sobre Federico García Lorca en el Centro Cultural Miguel Delibes, Carriedo se ha remitido a las obras de mejora de las instalaciones. "En la medida en que esa mejora finalice cuanto antes se seguirá con la actividad programada para esas fechas", ha zanjado.

"Lamentables y deplorables"

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Valladolid ha calificado este jueves como "lamentables y deplorables" las declaraciones de Díaz Pico sobre la Seminci.

El sindicato ha acusado al consejero de "querer censurar la muestra al hablar de una presunta neutralidad ideológica, que supone decidir con un sesgo evidente qué es válido y qué no". "Es profundamente antidemocrático", ha afirmado UGT Valladolid.