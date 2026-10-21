Vox encabeza con seis hombres y tres mujeres sus listas al Congreso por Castilla y León

Vox anunció este miércoles sus cabezas de lista para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que en Castilla y León serán seis hombres y tres mujeres y donde, entre los nombres más destacados, figura el del portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior de la formación, Samuel Vázquez, que liderará la candidatura por Ávila.

Además, repetirá como ‘número uno’ por Valladolid el actual diputado de la formación por la provincia vallisoletana, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, y en las otras tres provincias más pobladas, liderarán las candidaturas Eugenia Landaluce por Burgos, Pablo Juan Calvo Liste por León, que ya fue diputado en la legislatura de 2019 a 2023, y Laura Magdaleno Miguel por Salamanca, informa Ical.

Completan los ‘número uno’ de la candidatura de Vox al Congreso por la Comunidad Matías Recio por Palencia, Gonzalo Babé por Segovia, Andrea Martínez Ruiz por Soria y el que fuera procurador de la formación por León en las Cortes de Castilla y León en la pasada legislatura, Miguel Suárez Arca, que en esta ocasión concurre a las generales como cabeza de lista por Zamora.

En el resto de territorios, el presidente de Vox, Santiago Abascal, será el número uno por Madrid, acompañado por la secretaria general adjunta, Montse Lluis, como número dos, y por el portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, como número tres, mientras que la portavoz de la formación en el congreso, Pepa Millán, ocupará el puesto número 4 de la lista por Madrid.