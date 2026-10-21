El Procurador del Común, Tomás Quintana, durante el pleno monográfico de las Cortes del pasado 30 de junio Miriam Chacón ICAL

Tomás Quintana, reelegido Procurador del Común de Castilla y León en las Cortes con los votos de PP y PSOE

El leonés Tomás Quintana fue reelegido este miércoles Procurador del Común para un segundo y último mandato por el pleno de las Cortes, tras estar pendiente su renovación durante casi cuatro años.

Su candidatura, propuesta por acuerdo de PP y PSOE, superó la mayoría de tres quintos de la cámara al lograr 61 votos a favor frente a 18 abstenciones, las de Vox y el Grupo Mixto.

La elección de Tomás Quintana, que se hizo mediante una votación en urna en la que los procuradores introdujeron la papeleta al ser llamados de manera nominal, cerró la sesión plenaria. Ahora, tras recibir el apoyo de las Cortes, queda pendiente la fecha de su toma de posesión.

Quintana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, es el tercer Procurador del Común. Fue elegido el 10 de octubre de 2018 por el Parlamento, si bien no tomó posesión del cargo hasta el 24 de ese mismo mes, cuando relevó a su predecesor, Javier Amoedo.

Tras cuatro años con el mandato caducado, los grupos mayoritarios, PP y PSOE, desbloquearon la designación de Tomás Quintana unas semanas antes de que alcanzara los ocho años al frente de esta institución, máximo permitido por la ley de los altos cargos de Castilla y León para ser propuesto a la reelección.

Su candidatura fue aceptada por la Mesa de las Cortes y remitida a la Comisión de Relaciones del Procurador del Común, por ser el órgano que de manera formal debe proponer un nombre.

Este miércoles se completó su tramitación con la aprobación de la misma por el pleno, lo que debe ser publicado por el Boletín Oficial de las Cortes para que pueda tomar posesión.

El primer titular de la institución, creada en 1994 y recogida en el Estatuto de Autonomía, fue Manuel García Álvarez, catedrático de Derecho Constitucional de la ULE, entre los años 1995 y 2005. Fue sustituido por el entonces fiscal jefe de la Audiencia de León, Javier Amoedo, quien ostentó el cargo desde noviembre de 2005 hasta octubre de 2018.

Otras instituciones

Por otra parte, sigue pendiente la renovación de otras instituciones, el Consejo Consultivo y el de Cuentas, cuyos presidentes, Agustín Sánchez de Vega y Mario Amilivia respectivamente, tienen también vencidos sus mandatos desde hace tres años y medio.

Ello debido a que fueron elegidos, por un pacto PP-PSOE, en febrero de 2019, cuando llegaba a su fin la novena legislatura, la del empate a 42 procuradores.

Particular es la situación del Consejo Consultivo, donde cesó el expresidente Juan Vicente Herrera, así como María del Valle Ares González, nombrada secretaria general de la Consejería de Educación.

Actualmente, sus miembros son el presidente, Agustín Sánchez de Vega, y el consejero -electivo- Francisco Ramos, nombrado a propuesta del PSOE.

Finalmente, sigue pendiente de renovación el Consejo Económico y Social (CES), ya que su presidente, Enrique Cabero, debería haber sido reelegido o relevado hace casi tres años.

El salmantino, experto propuesto por la Junta, fue elegido en noviembre de 2019 por unas Cortes en las que el PSOE era el grupo mayoritario.