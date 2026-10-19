Santiago Abascal en Aguilar de Campoo durante un acto de la campaña autonómica. Brágimo ICAL

Abascal pone a Castilla y León en su hoja de ruta de precampaña con un triplete de actos para esta semana

Santiago Abascal, candidato de Vox en las elecciones generales, desplegará parte de su precampaña electoral en Castilla y León con tres citas en Ponferrada, Burgos y Segovia entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre.

La formación verde ha puesto a la comunidad entre los territorios que visitará su presidente en una semana de actos públicos y encuentros con los medios de comunicación.

La primera parada en Castilla y León será Ponferrada. Abascal protagonizará un gran acto público el martes 20 de octubre, a las 19.00 horas, en la Plaza Mayor, junto al Ayuntamiento.

La agenda continuará el jueves 22 de octubre en Burgos, donde el dirigente de Vox realizará una declaración ante los medios de comunicación a las 12.00 horas en la Plaza Mayor.

Ese mismo día, por la tarde, Abascal se desplazará a Segovia para participar en otro gran acto público, previsto para las 19.00 horas, aunque la ubicación todavía está pendiente de confirmación.

La campaña llega en un momento en el que Vox aspira a capitalizar sus buenas perspectivas en los sondeos y consolidar su espacio dentro de la derecha española.

Este despliegue quizás tenga que ver con la idea de que Vox ha situado a Ávila, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora en el nivel “máximo de riesgo de fraude electoral” por el voto exterior, según un mapa elaborado por la formación política.

Las otras cuatro provincias de Castilla y León (Burgos, León, Segovia y Valladolid) aparecen en el nivel alto.

El partido sostiene que el crecimiento del censo de españoles residentes en el extranjero puede tener una incidencia determinante en futuros resultados electorales, aunque sus afirmaciones sobre una posible manipulación del proceso no quedan acreditadas por los datos aportados en su comunicado.

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha presentado estas cifras como una señal de alerta ante lo que considera una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para alterar artificialmente el censo electoral mediante la aplicación de la conocida como Ley de Nietos.

Una agenda que continuará en Asturias, Galicia y Baleares

La actividad de Abascal no se limitará a Castilla y León. El miércoles 21 de octubre, el dirigente estará en La Coruña, donde realizará una declaración ante los medios a las 12.00 horas en la plaza de María Pita.

Por la tarde, a las 19.00 horas, participará en un acto público en la plaza de Camposagrado, en Avilés.

La ruta continuará el viernes 23 en Menorca, con un gran acto público previsto para las 19.00 horas, aunque el emplazamiento está pendiente de concretar.

El sábado 24, Abascal visitará Mallorca y posteriormente Ibiza. En Palma, el acto público está programado para las 12.00 horas en la calle del Mirador, mientras que en Ibiza la convocatoria tendrá lugar a las 19.00 horas en el baluarte de Santa Lucía.