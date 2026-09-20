El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán. Archivo

Pollán se compromete a reducir la carga burocrática y mejorar los registros del sector vitivinícola de Castilla y León

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, dirigida por Carlos Pollán (Vox), ha comenzado a estudiar las posibilidades para aplicar la simplificación administrativa y mejorar los registros vitivinícolas.

Para ello, el director general de Desregulación, Jesús Jiménez, se ha reunido en una primera toma de contacto con la Asociación de Vinos con Origen de Castilla y León (Avocyl).

Dentro de esta asociación están integradas las denominaciones de origen Ribera del Duero, Rueda, Cigales, Bierzo, Arlanza, Tierra del Vino de Zamora, León y Arribes, además de figuras de calidad como Sierra de Salamanca, Cebreros, Valtiendas y Valles de Benavente.

El encuentro ha servido para que los directores generales de la DO Ribera del Duero y la DO Rueda, Miguel Sanz y Santiago Mora, respectivamente, trasladasen al director general las propuestas y necesidades que presenta el sector dentro de las competencias de la Consejería.

El objetivo principal lo situaron en la reducción de la carga burocrática que soportan bodegueros, consejos reguladores y viticultores.

Desde Avocyl han instado a trabajar y apostar por la simplificación documental entre las administraciones. También abogan por mejorar la coordinación de registros, para evitar que la información que ya tiene una administración sea solicitada por otra, generando una mayor carga burocrática.

Entre las demandas dentro de las líneas de actuación defendidas por Pollán se encuentra una administración "más eficaz, más cercana y menos burocrática".

AVOCYL agrupa a 8.889 viticultores, 628 bodegas inscritas y 55.460 hectáreas de viñedo, lo que representa el 65,1% de toda la superficie vitícola de Castilla y León. En 2025, sus figuras de calidad registraron 277 millones de kilos de uva vendimiados, sobre una producción total de aproximadamente 296 millones de kilos en Castilla y León.