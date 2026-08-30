El PP pregunta en el Congreso por los "criterios" del Gobierno en las invitaciones ante las ausencias en el acto de la A-11

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, preside la puesta en servicio de dos nuevos tramos de la Autovía del Duero, A-11, entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba, en la provincia de Valladolid, este lunes Eduardo Margareto ICAL

Un total de 10 diputados de Castilla y León del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados han presentado una pregunta a la Mesa de la Cámara Baja para conocer, por escrito, los "usos y criterios habituales" del Gobierno de España en las visitas institucionales, actos de puesta en servicio o inauguraciones presididos por el presidente del Gobierno o por sus ministros.

En concreto, desean conocer si existen diferencias en las invitaciones o en la participación de autoridades, administraciones o parlamentarios en función de su "adscripción política".

Ello después de que representantes del PP en la Junta, la Diputación de Valladolid y alcaldes de ayuntamientos de la zona aseguraran que no fueron invitados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al acto de la apertura de un tramo de la Autovía del Duero (A-11) el pasado lunes.

Tampoco acudieron parlamentarios de otros partidos políticos.

El documento ha sido firmado por los diputados Ester Muñoz (León), Héctor Palencia (Ávila), Ángel Ibáñez (Burgos), Milagros Marcos (Palencia), José Antonio Bermúdez de Castro (Salamanca), Pablo Pérez (Segovia), Tomás Cabezón (Soria), Mercedes Cantalapiedra y Eduardo Carazo (Valladolid) y Elvira Velasco (Zamora).

Este cuestiona sobre la normativa y criterios de protocolo que fueron aplicados en la organización del acto de la A-11, además de preguntar por los criterios institucionales, territoriales, políticos o de representación que fueron utilizados por el Ministerio para determinar las personas y autoridades invitadas.

El escrito del Grupo Popular señaló que, entre los asistentes, estaban el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y diversos representantes del PSOE como su secretario autonómico, Carlos Martínez.

Pero también hubo otros cargos socialistas de diferentes administraciones como Patricia Gómez Urbán, Pedro Herrero, Marcos Albaladejo, Francisco Ferreira, Javier Antón, Luisa Sanz y Luis Rey.

En este sentido, el Grupo Popular solicita la relación completa de autoridades, representantes institucionales, parlamentarios y representantes políticos invitados al acto así como la fecha y el medio por el que se cursó la invitación.

No en vano, una pregunta va dirigida a conocer si fueron invitados a la puesta en servicio del tramo de la A-11 representantes de la Junta, la Diputación de Valladolid y los alcaldes de los municipios afectados. En caso negativo, desea saber los motivos para no invitarlos.

La petición del PP reclama una respuesta "clara, precisa, completa e individualizada, sin remisiones genéricas a enlaces o documentos ajenos al objeto de la pregunta o que no contengan de manera clara la información solicitada".