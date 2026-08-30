Castilla y León acudirá el 4 de septiembre al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, asiste al pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el pasado 6 de julio Juan Lázaro ICAL

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se reunirá el próximo viernes con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la esperanza de que las autonomías gobernadas por el PP hayan reflexionado durante el verano sobre la propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno de España.

Esta cita estaba prevista para el 29 de julio, pero las comunidades del PP pidieron una prórroga a Hacienda.

Los consejeros populares adujeron que carecían de "tiempo efectivo" para introducir modificaciones al proyecto y poder analizarlo, ya que las reuniones técnicas se habían producido apenas dos semanas antes.

Además, los populares entendieron que la fecha tampoco resultaba adecuada, con el país asolado por los incendios y la declaración de emergencia nacional.

España recogió el guante de los consejeros del PP y les citó para el 4 de septiembre, con la intención de mostrar su voluntad de negociar y de darles margen para estudiar la propuesta y pensar en las necesidades de financiación de sus respectivos territorios.

La decisión de Hacienda no gustó ni a ERC, partido con el que se pactó cambiar la financiación y principal queja del PP, ni a Junts.

ERC calificó de "grave" este aplazamiento estival y criticó los intentos de "bloqueo" por parte del PP. Por su parte, Junts cargó contra el PSOE y el PSC, a los que acusó de "escoger al PP" frente a Cataluña con su decisión de postergar el CPFF hasta después del verano.

Al margen del modelo de financiación, se reformularán los Fondos de Compensación Interterritorial para favorecer el dinamismo económico en las comunidades autónomas cuyos recursos por habitante ajustado estén por debajo de la media.

El objetivo es reforzar la convergencia territorial de tal forma que puedan impulsar su economía, infraestructuras y productividad.