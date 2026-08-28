El PSOE tiende la mano a PP y Vox para alcanzar un “gran pacto” por el sector primario: “Se van a retratar”

El coordinador de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Blanco, presenta iniciativas relacionadas con la agricultura y la ganadería Eduardo Margareto / ICAL .

El Grupo Parlamentario Socialista mueve ficha en las Cortes de Castilla y León. Y lo hace con el registro de una proposición no de ley (PNL) articulada para forzar a la Junta, PP y Vox, a “retratarse” financieramente con el sector agrario y ganadero.

La iniciativa, presentada hoy por el coordinador de Agricultura de la formación, Miguel Ángel Blanco, plantea un rescate directo de al menos 150 millones de euros, equiparable al desembolso realizado por el Gobierno de España.

Además busca situar al Partido Popular ante la disyuntiva de respaldar al campo en la sede parlamentaria o limitar su apoyo a la coyuntura electoral.

En rueda de prensa, Blanco ha afirmado que la iniciativa surge de la “escucha activa” que los socialistas han mantenido con los profesionales de la Comunidad.

Por ello, el parlamentario aseveró que la votación de esta iniciativa servirá de piedra de toque para evaluar el compromiso real de la Junta: el PP tendrá que “retratarse y demostrar si está con el campo o solo se acuerda de él cada cuatro años en elecciones”, advirtió.

El parlamentario explicó que la propuesta parlamentaria se vertebra en dos ejes temporales muy delimitados.

Por un lado, un paquete de medidas urgentes de impacto inmediato en la cuenta de resultados de explotaciones y granjas; por el otro, un conjunto de actuaciones de carácter estructural a medio y largo plazo.



Gasóleo, fertilizantes y fondo extraordinario

En la vertiente de socorro inmediato, la PNL exige a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de un paquete de ayudas de al menos 150 millones de euros, en consonancia con la partida movilizada por el Ejecutivo central.

Blanco ha detallado el reparto pormenorizado de esta inyección económica, destinando la tajada principal, un total de 60 millones de euros, a ayudas directas para la compra de fertilizantes, con el objetivo de complementar los 117 millones ya aportados por el Gobierno de España para mitigar el encarecimiento de los insumos.

Asimismo, la propuesta socialista solicita a la Administración autonómica la implantación de un descuento directo de 0,10 euros por litro para el gasóleo agrícola, una bonificación que se sumaría a la rebaja de 0,20 euros fijada por el Estado.

Según las estimaciones expuestas por Miguel Ángel Blanco, esta medida supondría una consignación de otros 30 millones de euros de los fondos autonómicos.

El bloque de choque se completa con la creación de un fondo extraordinario de apoyo directo a los sectores agrario y ganadero dotado con 20 millones de euros, cuya articulación deberá ser negociada directamente con las Organizaciones Profesionales Agrarias (opas).

Los 40 millones de euros restantes hasta completar los 150 millones solicitados se reservarían para la constitución de un fondo flexible de contingencia, diseñado para amortiguar posibles crisis o perturbaciones de mercado en el futuro.

Más allá del auxilio coyuntural, el portavoz socialista apeló a la necesidad de fijar un rumbo claro para la actividad agropecuaria castellana y leonesa.

En este apartado de medidas estructurales, Blanco defendió la conveniencia de alcanzar un “gran pacto” de Comunidad que determine “hacia dónde va el sector primario”.